Saydam'ın organları dört kişiye hayat verecek

Beyin kanaması geçirmesi sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Larnakalılar Derneği Başkanı Prof. Dr. Serdar Saydam’ın organları, ailesi tarafından bağışlandı.
Saydam ailesinin organları bağışlama kararı üzerine, Türkiye’den sağlık ekiplerinin adaya geldiğini ve Saydam’ın cenazesinin bu nedenle yarına ertelendiği ifade edildi.
Serdar Saydam’ın cenazesi yarın (2 Ağustos Cuma) öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığına defnedilecek.
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