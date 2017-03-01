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Saygı, “MTG Kilit Maçı”

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Saygı, “MTG Kilit Maçı”
Mağusa Türk Gücü ile kendi sahalarında yapacakları karşılaşmanın önemine dikkat çeken Gençlik Gücü’nün golcü futbolcusu Özcan Saygı, “Bire bir rakibimizle yapacağımız bir karşılaşma. Adeta bir kilit maçı özelliğine sahip bir karşılaşma.

K-Pet Süper Ligi’nde gol sayısını 5’e yükselten Gençlik Gücü’nün golcü futbolcusu Özcan Saygı, attığı gollerle takımının başarısına katkı koymakta olduğu için mutlu. 21’inci hafta oynanacak olan Gençlik Gücü – Mağusa Türk Gücü (MTG) karşılaşması öncesi konuşan Saygı, “Kilit maçı” dedi.

Takımı Gençlik Gücü’nün forvet eksiği ile oynadığını ve gol yollarında sıkıntı yaşadığını anımsatan Özcan Saygı, “Takım olarak toparlandık. Gol yollarındaki sıkıntımız da aşıldı. Elde ettiğimiz galibiyetler, takımın moral ve motivasyonunu da yükseltti” şeklinde konuştu.

Mağusa Türk Gücü ile kendi sahalarında yapacakları karşılaşmanın önemine dikkat çeken Gençlik Gücü’nün golcü futbolcusu Özcan Saygı, “Bire bir rakibimizle yapacağımız bir karşılaşma. Adeta bir kilit maçı özelliğine sahip bir karşılaşma. Kazanmamız halinde hem ligin dibinden kurtulacak, hem de kupa karşılaşması öncesinde kafamız rahat olacak. Bu nedenle kendi sahamızda oynayacağımızMTG karşılaşmasını kazanmakzorundayız” dedi.

Son iki haftadır elde edilen başarıda Gençlik Gücü Yönetim Kurulu’nun da payının büyük olduğuna işaret eden Saygı, “Yönetimin yoğun ilgisi, takım oyuncularının bir birleriyle daha da kenetlenmesini sağladı. Takım halinde oynadığımız için, tek yürek halinde mücadele ettiğimiz için ben de gol atabiliyorum. Bu nedenle yönetimiz ve tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Attığım gollerle takımımın başarısına katkı koyuyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Gol yollarında var olmaya devam edeceğim. Benim gol atmam değil, takımın başarılı olması önemlidir” iddiasında bulundu.

Özcan Saygı 13’üncü haftada Yalova karşılaşmasında bir, 19’uncu haftada Dumlupınar ve 20’nci haftada Binatlı karşılaşmalarında ikişer gole imzasını attı. Özcan Saygı’nın K-Pet Süper Ligi’nde 5 golü bulunuyor.

 

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