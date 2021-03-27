  • BIST 1.382
  • Altın 451,684
  • Dolar 8,0476
  • Euro 9,4948
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKA6991 test yapıldı, 23'ü yerel 33  pozitif vaka

Saygı Öztürk: Bir yargı mensubu 'Arapları rahatlatmak için Atatürk, madalyadan çıkarıldı' dedi

»
Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, 'Arapları rahatlatmak için Atatürk, madalyadan çıkarıldı' başlıklı bugünkü yazısında devlet nişanlarından Atatürk kabartmasının çıkarılmasına değindi.
Saygı Öztürk: Bir yargı mensubu 'Arapları rahatlatmak için Atatürk, madalyadan çıkarıldı' dedi

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, 'Arapları rahatlatmak için Atatürk, madalyadan çıkarıldı' başlıklı bugünkü yazısında devlet nişanlarından Atatürk kabartmasının çıkarılmasına değindi.

Kararla iligli olarak "Gelişmeler, kararlarda siyasetin öne çıktığı biçiminde yorumlanıyor. Bu da gerçekten üzüntüye neden olan bir durum" diyen Öztürk, söz konusu kararın alınmasında 'belgelere geçmeyen' bir iddianın olduğunu söyledi. 

 

Öztürk'ün yazısının ilgili kısmı şu şekilde: 

"Belgelere geçmeyen ama Atatürk'ün çıkarılmasına neden olan iddiayı bir yargı mensubu şöyle anlattı:

'Arap liderler ülkemize geldiğinde Anıtkabir'e gitmiyor. Bazı liderlerde Atatürk alerjisi var. Devlet nişanı verilecek Arap liderleri ve iş adamları, Atatürk kabartmalı nişanlardan rahatsız oluyor. Onları rahatlatmak için Atatürk kabartmasının çıkarılması gündeme gelmişti. Aslında, Atatürk'ten rahatsız olanlara, Atatürk'ü anlatsak daha yerinde olurdu.'

Kuşkusuz rahatsız olanların başında da Suudi Arabistan Kralı ve bazı Arap ülkelerinin liderleri geliyor. Onları memnun edeceğiz diye madalyalardan Atatürk'ü çıkarmak gerçekten ağır bir durum."

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrasya Tüneli'nde doğum yaptı: 2 kişi girdiler 3 kişi çıktılar26 Mart 2021 Cuma 23:05
  • Bahçedeki eşini domuz zannedip öldürdüğünü iddia eden koca: Islık çaldım, tepki gelmeyince ateş ettim26 Mart 2021 Cuma 22:37
  • Türk Tabipleri Birliği: Sağlık Bakanlığı başarısız olduğunu kabul etmeli ve tüm sorumlular istifa etmeli26 Mart 2021 Cuma 22:35
  • Pervin Buldan: HDP öyle kolay kapatılacak bir parti değil26 Mart 2021 Cuma 22:16
  • Tazminatlarını alamadıklarını belirttiler; eski patronlarına son sözlerini cenaze namazında söylediler: "Hakkımızı helal etmiyoruz"26 Mart 2021 Cuma 22:02
  • İki elti aynı anda, aynı adama kaçtı!26 Mart 2021 Cuma 21:50
  • Koronavirüs: Türkiye'de son 24 saatte 29.081 vaka, 153 vefat kaydedildi26 Mart 2021 Cuma 20:50
  • Erdoğan:"Güney Kıbrıs bunu her zaman yapıyor"26 Mart 2021 Cuma 17:16
  • Ziraat Bankası'nın yeni genel müdürü belli oldu26 Mart 2021 Cuma 15:09
  • Boğaziçili öğrenciler için yapılmak istenen açıklamaya polis müdahalesi: Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı26 Mart 2021 Cuma 15:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti