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"Sayın Sağlık Bakanı’na tavsiyemiz yasaları bilmeden açıklama yapmamasıdır"

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KTSÇHB: "Sayın Sağlık Bakanı’na tavsiyemiz yasaları bilmeden açıklama yapmamasıdır"
"Sayın Sağlık Bakanı’na tavsiyemiz yasaları bilmeden açıklama yapmamasıdır"

Eskilerin Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı şimdinin Sağlık Bakanı Sayın Filiz Besim kamuoyuna açıklama yaparken daha dikkatli olmalı.Şöyle ki;
Geçtiğimiz günlerde (26 Mart 2018 Pazartesi) meclis kürsüsünden  YDP milletvekili Sayın  Erhan Arıklı tarafından yapılan  ‘’Sağlık sektöründe büyük bir rant olduğunu  söyleyerek,   MS hastalarının ilaçları konusu üzerinden örnek verdi şeklindeki açıklamasına.’’ Sayın Sağlık Bakanı Filiz Besim kürsüye gelerek verdiği  cevapta ’’MS hastaları konusunda sadece hastanedeki doktorların değil tüm doktorların reçete yazabileceğini, yazılan reçetelerin ön kurul tarafından onaylandığını bilgisini de verdi.’’ demiştir.
Sayın Sağlık Bakanı  yaptığın açıklama tamamen gerçek dışıdır, siz ve sizden önceki tüm sağlık bakanları  tüm enerjisi ve zamanını  kamu hekimlerinin 2. işine  kılıf uydurma ve  mahkeme kararlarını delmeye harcadıkları için bu gibi konuları gündeminize almadınız.Hiçbir serbest çalışan hekim kurula çıkarmış olduğu hastasına reçete yazamaz  bu tamamen  grevci statikonun elinde olan bir güçtür. Hiçbir serbest  hekim kronik hastalığı olan bir hastasına  reçete yazamaz artık tribünlere  oynamaktan vazgeçelim.
Sağlıktaki sorunlar  kamu hekimlerinin 2. işinden daha önemlidir.Bu arada meclisten 2. iş yasağı ile geçen düzenlemeye sevindiğinizi belirtmişsiniz bizde sizin sevinmenize çok sevindik,  hadi o zaman gereğini yapın, denetlemelere başladığınızı bizzat biliyorum çünkü 6 ayda kendi kliniğim 2 defa denetlemeden geçti keşke önce yasal olan yerleri denetlemekten değil gayriyasal hasta bakılan mekanları  kapatmaktan işe başlasaydınız. 


 

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