"Sayın Sağlık Bakanı’na tavsiyemiz yasaları bilmeden açıklama yapmamasıdır"

Eskilerin Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı şimdinin Sağlık Bakanı Sayın Filiz Besim kamuoyuna açıklama yaparken daha dikkatli olmalı.Şöyle ki;

Geçtiğimiz günlerde (26 Mart 2018 Pazartesi) meclis kürsüsünden YDP milletvekili Sayın Erhan Arıklı tarafından yapılan ‘’Sağlık sektöründe büyük bir rant olduğunu söyleyerek, MS hastalarının ilaçları konusu üzerinden örnek verdi şeklindeki açıklamasına.’’ Sayın Sağlık Bakanı Filiz Besim kürsüye gelerek verdiği cevapta ’’MS hastaları konusunda sadece hastanedeki doktorların değil tüm doktorların reçete yazabileceğini, yazılan reçetelerin ön kurul tarafından onaylandığını bilgisini de verdi.’’ demiştir.

Sayın Sağlık Bakanı yaptığın açıklama tamamen gerçek dışıdır, siz ve sizden önceki tüm sağlık bakanları tüm enerjisi ve zamanını kamu hekimlerinin 2. işine kılıf uydurma ve mahkeme kararlarını delmeye harcadıkları için bu gibi konuları gündeminize almadınız.Hiçbir serbest çalışan hekim kurula çıkarmış olduğu hastasına reçete yazamaz bu tamamen grevci statikonun elinde olan bir güçtür. Hiçbir serbest hekim kronik hastalığı olan bir hastasına reçete yazamaz artık tribünlere oynamaktan vazgeçelim.

Sağlıktaki sorunlar kamu hekimlerinin 2. işinden daha önemlidir.Bu arada meclisten 2. iş yasağı ile geçen düzenlemeye sevindiğinizi belirtmişsiniz bizde sizin sevinmenize çok sevindik, hadi o zaman gereğini yapın, denetlemelere başladığınızı bizzat biliyorum çünkü 6 ayda kendi kliniğim 2 defa denetlemeden geçti keşke önce yasal olan yerleri denetlemekten değil gayriyasal hasta bakılan mekanları kapatmaktan işe başlasaydınız.



