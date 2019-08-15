Sayısal Loto çekilişinde kazananlar arasında 5 ardışık sayı olması sosyal medyanın gündemine oturdu

Bazı kullanıcılar, bu tesadüfün Türkiye Varlık Fonu'na devredilen Milli Piyango ihalesinin Demirören Holding’in de ortaklarından olduğu grup tarafından alınmasından sonra gerçekleşmesini ‘şüpheli’ bulurken, bazıları da 10.2 milyon lira ikramiyeli çekilişte böyle bir sonuç çıkmasının ‘düşük ihtimal’ olduğunu savundu.

Peki ya bilim ne diyor? Çekilişte ardışık sayıların ardı ardına gelmesi ihtimali gerçekten de rastgele sonuçlar çıkmasından daha mı düşük?

Sonda söyleyeceğimizi başta söyleyelim: HAYIR. İnanması güç ama durum bu.

49 rakam arasından 6’sının seçildiği klasik bir şans oyununda kazanma ihtimali 13 milyon 983 bin 816’da bir. Durumu şöyle adım adım açıklayalım:

Kazanan numaraları belirleyen ilk topun, ikramiyeyi size getirecek olan top olması ihtimali 49’da 1. İş ikinci topa geldiğinde ise bu ihtimal 48’de 1’e çıkıyor, bu hesaplama üçüncüde 47’de 1, dördüncüde 46’da 1, beşincide 45’te 1 ve altıncıda da 44’te bir şeklinde devam ediyor.

Bu da 6 bilen olma ihtimalinizin 10 milyar 68 milyon 347 bin 520 olmasıyla sonuçlanıyor ancak burada dikkate alınması gereken bir durum daha var. O da kazandıran numaraların sıralamasının çekiliş açısından belirleyici olmaması; Kazandıran numaralar 6x5x4x3x2x1, yani 720 farklı sıralamayla ortaya çıkabilir. O sebepten de demin elde ettiğimiz ihtimal sayısını 720’ye bölersek, 13,983,816 sonucuna ulaşabiliriz. Bu da demek oluyor ki, ardışık ya da çift ya da tek ya da asal olmalarından bağımsız bir şekilde herhangi 6 numarayı seçerek Sayısal Loto’yu kazanma ihtimaliniz 13 milyon 983 bin 816’da bir.