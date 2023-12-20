Sayıştay Başkanlığı bütçesi, oybirliğiyle kabul edildi

Meclis Genel Kurulu'nda 2024 bütçe maratonu devam ediyor. Meclis Genel Kurulu'nda 99 Milyon 354 Bin 700 Türk Lirası tutarındaki Sayıştay Başkanlığı bütçesini oybirliğiyle kabul edildi.

Bugün saat 13.50’de başlayan bütçe görüşmelerinde ilk olarak Sayıştay Başkanlığı bütçesi görüşüldü. Ardından 1 Milyon Türk Lirası artışla 9 Milyar 849 Milyon 44 Bin 900 Türk Lirası tutarındaki Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin görüşülmesine geçildi.

Özuslu

Sayıştay Başkanlığı bütçesinde ilk sözü CTP Milletvekili Sami Özuslu aldı.

Sayıştay Başkanlığı’nın önemini ve hükümet kadrolarında yapılan yanlışlıkları konuşmak istediğini dile getiren Özuslu, Sayıştay Başkanlığı’nın tarihiyle ilgili bilgi verdi.

Sayıştay Başkanlığı’nda görev yapanların isimlerini sayan Özuslu, Sayıştay Başkanlığı çalışanlarına teşekkür etti ve çalışanların tüm yetkilerini kullanmalarını ve daha etkin olmalarını istedi.

Sayıştay Başkanı’nın bu yıl yasal düzenlemeyle yaş haddinin artırıldığını dile getiren Özuslu, dünyanın birçok ülkesinde Türkiye ve Avrupa Birliği’ndeki Sayıştay Başkanlarının görev sürelerinin kısıtlı olduğunu anlattı.

Dünyada böyle görev kısıtlaması olmasının bir mantığı olduğunu dile getiren Özuslu, bu görevde olan Saytaş Başkanı’nın görev süresinin de kısıtlı olması gerektiğini savundu.

Sabit radarların yazdığı trafik cezalarına da değinen Özuslu, radarların cezalarının toplanamamasından dolayı yaşanan maddi kaybın önemini anlattı.

Kıb-Tek ve benzeri raporların sonuçlandırılması ve hesabının sorulması gerektiğine dikkat çeken Özuslu, “Sayıştay rapor yazar sonu gelmez” mantığının da son bulması gerektiğini kaydetti.

Özuslu, Sayıştay Başkanlığı’nın daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali de, Sayıştay Başkanlığı’nın bu ülkenin en önemli kurumlarından biri olduğunu söyledi ve yürüteceği çalışmanın düzenli olmasının da ülke için büyük önem taşıdığını kaydetti.

Kamu kurumlarının mali açıdan doğru yönetilmesi için Sayıştay Başkanlığı’nın önemini vurgulayan Şahali, Sayıştay Başkanlığı’nın dönemsel denetimler yapabileceği gibi belli başlı konularda özel denetimler de yapabileceğini ve kendiliğinden harekete geçip denetleyebileceği yetkileri de olduğunu kaydetti.

Sayıştay Başkanlığı’ndaki insan kaynağının, yeterli denetçi kadroların ve idari kadroların da yerli yerinde olması gerektiğini ve günün koşullarına uygun şekilde çalışmalar yapması gerektiğine dikkat çeken Şahali, Sayıştay üyelerinin meclis tarafından seçilen kamu denetçileri olduğunu ve tarafsızlıklarını her şartta korumaları gerektiğini kaydetti.

Sayıştay’ın komite toplantılarında başından sonuna hazır bulunmasından dolayı da ayrıca Sayıştay Başkanlığı çalışanlarına teşekkür eden Şahali, bundan sonraki bütçe görüşmelerinde de bu şekilde Sayıştay çalışanlarının katılımının gerçekleşmesini diledi.

Sayıştay’ın kendi yasasından aldığı yetkiyi kullanmasının elzem olduğunu dile getiren Şahali, Sayıştay Başkanı’nın yaş haddinden dolayı görev sırasının uzatılmasının siyasi bir manevra olduğunu savundu. ve Sayıştay’ın kendi görev yetkilerine uygun davranmasını beklediklerini kaydetti.

Sayıştay’ın "Kıb-Tek’in akaryakıt taşımasındaki içine düştüğü girdabın tam da kendilerinin düşündüğü gibi sonuçlandırıldığını ve kurumun zarara uğratıldığını" ileri süren Şahali, ülkedeki enerji zararının Sayıştay’ın raporladığının kat kat üzerinde olduğunu ileri sürdü.

Şahali, Sayıştay Başkanlığı’nın bilmeden yapılan hataların önlenmesi açısından da önemine vurgu yaptı.

Sayıştay Başkanlığı’nın devletten ve hükümet kanadından talep ettiği belge ve bilgilerin kendilerine zamanında ve gereken şekilde sağlanmamasından dolayı yaşanan sıkıntıları da aktaran Şahali, hükümet makamlarının taleplere cevap vermemesini denetimden kaçmak olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

Meclis’te de yapılan yazılı sorulara cevap verilmediğini belirten Şahali, yazılı soruların sözlü soruya çevrildiğini fakat bu sorulara da cevapların verilmediğini bunun yanlış olduğunu dile getirdi.

Sayıştay Başkanlığı’nın görevini laikiyle yerine getirmesi konusunda her zaman hazır olduklarını ve bu konuda engel çıkaranlara karşı da birlikte mücadele edebilecek durumda olduklarını kaydeden Şahali, CTP olarak Sayıştay Başkanlığı’na duydukları güvenden dolayı bütçelerine olumlu oy vereceklerini kaydetti.

Uluçay

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay da söz alarak, Sayıştay komitesinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Komitede görev yapan komite üyelerinin Sayıştay komitesinin gündeminde bulunan raporları sonuçlandırma çalışmaları yaptığını dile getiren Uluçay, “Kesin hesap yasa tasarılarının” görüşüp, bu çerçevede Genel Kurul’u bilgilendirdiklerini kaydetti.

Uluçay, Türkiye'de 2024 bütçelerinin görüşülmesi sırasında 2022 yılının “Kesin hesap yasa tasarılarının” da onaylandığını anlattı ve KKTC’de buna benzer bir mevzuatın yapılması gerektiğini kaydetti.

Sayıştay çalışanlarına teşekkür eden Uluçay, KKTC’nin mali çerçevede harcanan rakamların nereye harcandığını ve ne fayda getirdiği konusunda çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Sayıştay Başkanlığı bütçesi 99 Milyon 354 Bin 700 Türk Lirası olarak oybirliğiyle kabul edildi.