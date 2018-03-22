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Sayıştay Komitesi toplandı

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Cumhuriyet Meclisi Sayıştay Komitesi, KKTC Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumu’nun 1 Temmuz 2016-30 Haziran 2017 Mali Dönemi’ne ilişkin hesaplarının Sayıştay Denetim Raporu’nu görüşüp, oybirliğiyle onayladı.
Sayıştay Komitesi toplandı

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, bugün toplanan Sayıştay Komitesi gündeminde bulunan “KKTC Aksa Enerjisinde Meydana Gelen Kazaya Hazırlıklı Mıydı?” konulu Sayıştay Denetim Raporu’nu da ele aldı. Komite, raporu bir sonraki toplantıda ele almaya devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Kıb-Tek, Sayıştay Başkanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yetkililer katıldı.

Sayıştay Komite toplantısına, UBP Milletvekili, Komite Başkanı Faiz Sucuoğlu, HP Milletvekili Komite Başkan Vekili Gülşah Sanver Manavoğlu, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, CTP Milletvekili Armağan Candan, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve UBP Milletvekili Ünal Üstel katıldı.

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