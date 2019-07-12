Sayıştay Komitesi toplandı

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Sayıştay Komitesi toplantısına davetli olarak, Sayıştay Başkanlığı ve Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şti.Ltd’nden yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundu.
CTP Milletvekili Salahi Şahiner Başkanlığındaki Komite toplantısına, HP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Komite Üyeleri; HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları ve UBP Milletvekili Önder Sennaroğlu katıldı.
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