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Sayıştay Komitesi toplandı

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Sayıştay Komitesi toplandı
Sayıştay Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Sayıştay Komitesi bugün saat 09:30’da toplandı.

Meclisten verilen bilgiye göre, Sayıştay Komitesi, gündeminde bulunan “Pandemi Döneminde Karantina Uygulamaları Konulu Verimlilik, Etkinlik ve Tutumluluk (VET) Sayıştay Denetim Raporu” ve “2006 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı ile KKTC Devlet Bütçesi 2006 Mali Yılı Kesin Hesap Sayıştay Denetim Raporu”nu ele aldı.

Sayıştay Komitesi “2006 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı ile KKTC Devlet Bütçesi 2006 Mali Yılı Kesin Hesap Sayıştay Denetim Raporu”nu görüştü ve bahse konu raporu oybirliği ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite daha sonra, “Pandemi Döneminde Karantina Uygulamaları Konulu Verimlilik, Etkinlik ve Tutumluluk (VET) Sayıştay Denetim Raporu”nun genel görüşmesini gerçekleştirdi. Komite söz konusu rapor ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığı’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerde bulundu.

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay başkanlığında toplanan Sayıştay Komitesi toplantısına Komite Üyesi UBP Milletvekilli Fırtına Karanfil ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.

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