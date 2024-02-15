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Sayıştay Komitesi toplandı

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Cumhuriyet Meclisi Sayıştay Komitesi bugün CTP Milletvekili, Komite Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.
Sayıştay Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Komite, gündeminde bulunan “Pandemi Döneminde Karantina Uygulamaları Konulu Verimlilik, Etkinlik ve Tutumluluk (VET) Sayıştay Denetim Raporu”nu görüşmeye devam etti. Komite, rapor ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Teberrüken Uluçay başkanlığındaki Komite toplantısına, UBP Milletvekili, Komite Başkan Vekili Emrah Yeşilırmak, Komite üyesi UBP Milletvekilleri Fırtına Karanfil, Ali Pilli ve CTP Milletvekili Sami Özuslu katıldı.

Komite toplantısına davetli olarak, Sayıştay Başkanlığı’ndan yetkililer ve Cengiz Çoli'nin de katıldığı belirtildi.

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