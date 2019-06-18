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Sayıştay: Raporda yer alan hususlar 'kamu zararı veya usulsüzlük' unsuru taşımıyor

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Sayıştay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 2017 yılına ait Denetim Raporu'ndaki tespitlere yönelik yeni açıklama yaptı. Sayıştay raporda "hatalı bulgular" olarak yer verilen unsurların "kamu zararı" veya "usulsüzlük" olmadığını belirtti.
Sayıştay: Raporda yer alan hususlar 'kamu zararı veya usulsüzlük' unsuru taşımıyor

Sayıştay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 2017 yılına ait Denetim Raporu'ndaki tespitlere yönelik yeni açıklama yaptı.

Sayıştay raporda "hatalı bulgular" olarak yer verilen unsurların “kamu zararı” veya “usulsüzlük” olmadığını belirtti.

Millet İttifakı'nın CHP'li İStanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Pazar akşamı AKP adayı Binali Yıldırım ile katıldığı canlı tartışma programında, "Sayıştay raporunda İETT ve İSKİ'de İBB yönetimiyle beraber toplam yapılan usulsüzlüklerin 753 milyon liraya ulaştığı var" demiş ve raporları göstermişti. Yıldırım ise iddiaları reddetmişti.

Sayıştay'ın konuyla ilgili açıklamasında öne çıkan noktalar şöyle:

  • İfade edilen hususların hiçbirisi ifade edildiği gibi “usulsüzlük” veya “kamu zararı” sonucunu doğrudan işlemler değildir.
  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerine ilişkin iddialara konu olan Raporlarda yer alan hususların hiçbirisi mevzuatta öngörülen “kamu zararı” veya “usulsüzlük” unsurlarını taşımadığı için yargılamaya esas ayrı bir rapor düzenlenmemiştir.
  • İBB’nin %99,7 oranında hissesine sahip olduğu KİPTAŞ'ta 2017 yılında kar dağıtımı kararı verilmiş ancak 2017 yılı sonunda kar dağıtımı yapılmadığı görülerek bulgu konusu edilmiş, kar dağıtımının gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edilmiştir.
  • Milli Savunma Bakanlığına ait bazı tesislerin onarılması karşılığında kimi gayrimenkullerin İBB’ye devredilmesi süreçlerinin hızlandırılması tavsiye edilmiş olup,her hangi bir kamu zararı tespiti söz konusu değildir.
  • İBB, İstanbulkart ile muhtaç ailere, zincir marketler aracılığıyla uygun fiyatlı alış veriş imkanı sağlamak suretiyle sosyal yardım yapmaktadır. Kaynakların daha etkin ve verimli kullanılabilmesi amacıyla yardım sisteminin yeniden değerlendirilmesi tavsiyesinde bulunulmuştur.
  • Raporlarda, iddia edildiği gibi, İBB tarafından bazı sivil toplum kuruluşlarına yardım yapıldığına ilişkin her hangi bir değerlendirme bulunmamaktadır.

İmamoğlu, raporlada vakıflara ayrılan 308 milyon lira olduğunu ifade etmişti.

İBB'nin dernek ve vakıflara ayırdığı bütçe yıllık faaliyet raporlarında görülebiliyor.

Sayıştay açıklamasında "Sayıştay raporlarında yer verilen söz konusu tespit ve öneriler kamuda iyi yönetişimin güçlendirilmesi çerçevesinde yapılmaktadır. Bunlardan hareketle kamu zararına neden olunduğu algısı doğuracak şekilde usulsüzlük / yolsuzluk değerlendirmesi yapılması maksatlı ve gerçeklerle bağdaşmamaktadır" ifadesi de kullanıldı.

Söz konusu rapora Sayıştay'ın internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Sayıştay, Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar'ın 5'inci maddesi gereğince yaptığı denetim sonucunda 59 hatalı bulguyu tespit ettiğine raporunda yer veriyor.

CHP ise Sayıştay'ın bu raporunda yer alan dokuz bulgunun usulsüzlük olduğunu, bunların israfa yol açtığını öne sürüyor.

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