SAYIŞTAY RAPORU: ÇİN Malı ürünleri KIB-TEK'e Türk malı diye satmışlar!

KIBTEK' te devletin denetçi kuruluşu olan Sayıştay tarafından hazırlanan raporu tamamlandı.
Raporu sosyal medya hesabından paylaşan Ekonomi ve Enerji Bakanlığı müsteşarı Şahap Aşıkoglu, denetim için Sayıştaylığa teşekkür etti.
KIBTEK' te devletin denetçi kuruluşu olan Sayıştay tarafından hazırlanan raporu tamamlandı.
Raporu sosyal medya hesabından paylaşan Ekonomi ve Enerji Bakanlığı müsteşarı Şahap Aşıkoglu, denetim için Sayıştaylığa teşekkür etti.
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