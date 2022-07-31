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Sayıştay raporu: Hristodulidis seçim propagandalarını Kıbrıs Sorunu Propaganda Fonu’ndaki parayla yaptı

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Kıbrıs Cumhuriyeti'nin başkan adaylarından, eski Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, seçim propagandalarını Kıbrıs Sorunu Propaganda Fonu’ndaki parayla yaptığı ortaya çıktı.
Sayıştay raporu: Hristodulidis seçim propagandalarını Kıbrıs Sorunu Propaganda Fonu’ndaki parayla yaptı

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin başkan adaylarından, eski Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, seçim propagandalarını Kıbrıs Sorunu Propaganda Fonu’ndaki parayla yaptığı ortaya çıktı.

Politis gazetesi, Hristodulidis’in Dışişleri Bakanlığı görevindeyken, Kıbrıs Sorunu Propaganda Fonu’nun kullanımıyla ilgili kriterlerde değişiklik yapıldığını ve böylelikle, bu fondaki paranın yalnızca Kıbrıs sorunu için değil, bakanlığın diğer eylemleri için de kullanılmasına olanak sağlandığını yazdı.

Sayıştaylık raporuna göre bu yılın Mart ayında, Dışişleri Bakanlığı’nın bahsi geçen fondan kullanım yaptığına dair şikayette bulunulduğunu kaydeden gazete, bu şikayet temelinde, Dışişleri Bakanlığı’ndan konunun aydınlatılarak izahat verilmesinin talep edildiğini belirtti.

Gazete, Dışişleri Bakanlığı’nın, şimdiki Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis tarafından verilen yanıtının Hristodulidis’i açıkta bıraktığını ve Kasulidis’in yanıtında, Hristodulidis’in, 2019 yılında “MFA and Friends” (Dışişleri Bakanlığı ve Dostları) adlı bir grup oluşturduğunu; bu grubun faaliyetleri için de söz konusu fondan kullanım yapıldığını belirttiğini yazdı.

Yanıtta ayrıca, söz konusu fondan Hristodulidis’in dış ziyaretleriyle ilgili fotoğrafçı kiralama, konser düzenlenmesi, ışıklandırma ve ses düzeni için kullanım yapıldığı; bunun yanı sıra kadın diplomatlar ve eşlerinin yer aldığı bir grup kurularak, bu grubun üyeleri için fayda sağlandığı ifade edildi.

Haberde, eski Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli’nin de Hristodulidis’in bu fondan para kullanmış olmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdiği ve böyle bir şeyin ilk defa görüldüğünü söylediği kaydedildi.

 

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