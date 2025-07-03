Sayıştay raporu: Hükümetin bazı kamu kurumlarına yönetim kurulu atamaları hukuka aykırı!

Sayıştay Başkanı Osman Korahan, hükümetin kamu kurumlarına yaptığı yönetim kurulu atamalarının hukuka aykırı olduğunu tespit etti. Atamaların, Bakanlık bünyesinde çalışmayan kişilere yapılması nedeniyle mevzuata uymadığı belirtildi.

Hükümetin Toprak Ürünleri Kurumu, Genel Tarım Sigortası Fonu, İhtiyat Sandığı Dairesi, Serbest Liman ve Bölgesi ile Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) gibi önemli kamu kurumlarına yaptığı yönetim kurulu başkanı ve/veya üyesi atamalarının hukuka aykırı olduğu, Sayıştay ve Başsavcılık görüşleriyle resmen belgelendi.

Sayıştay Başkanı Osman Korahan, bu kurumların yönetim kurullarında Bakanlıkları temsil eden bazı üyelerin, ilgili Bakanlık bünyesinde çalışmadığını ve kamu görevlisi olmadığını tespit ettiklerini açıkladı. Korahan, mevzuata aykırı olan bu atamaların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Korahan ayrıca Hukuk Dairesi’nin görüşüne dayanarak, Bakanlığı temsil edecek kişilerin Bakanlık bünyesinde istihdam edilmiş ve bu temsil yetkisine sahip olmaları gerektiğini ifade etti.

Sayıştay raporunda yer alan ifadelere göre, ilgili mevzuatta, yönetim kurulu başkan ve üyeliklerine Bakanlıkları temsilen atama yapılabilmesi için ilgili Bakanlık önerisi ve Bakanlar Kurulu kararı gerekmektedir. Ancak denetimlerde, bazı atanan başkan ve üyelerin Bakanlık bünyesinde çalışmadığı ve kamu görevlisi olmadıkları belirlenmiştir.

"İLGİLİ KURUMLARA ATANMIŞ KİŞİLER, BAKANLIĞI TEMSİL EDEBİLME YETERLİLİĞİNE SAHİP DEĞİLDİR"

Sayıştay raporunun tamamı şu şekilde:

"Toprak Ürünleri Kurumu, Genel Tarım Sigortası Fonu, İhtiyat Sandığı Dairesi, Serbest Liman ve Bölgesi ile Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu mevzuatlarında, Yönetim Kurulu Başkan ve/veya Üyeliklerine Bakanlıkları temsilen ve/veya Bakanlıkların temsilcisi olarak ilgili Bakanlık önerisi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile atama yapılacağına ilişkin düzenleme mevcuttur. Başkanlığımızca gerçekleştirilen denetimlerde, ilgili kurumların Yönetim Kuruluna Bakanlıkları temsilen ve/veya Bakanlıkların temsilcisi olarak atanan bazı Başkan ve/veya Üyelerin ilgili Bakanlıkların bünyesinde çalışmadığı ve kamu görevlisi olmadıkları tespit edilmiştir.

Konuya ilişkin ek'te yer alan KKTC Hukuk Dairesi görüşünde, ilgili kurumların Yönetim Kurullarında Bakanlığı temsil edecek kişinin Bakanlık bünyesinde istihdam edilmekte olan ve Bakanlığı temsil edebilme yeterliliğine sahip olması gerektiği belirtilmektedir.

Bu bağlamda, ilgili kurumların Yönetim Kurullarında Bakanlığın temsilcisi olarak atanmış olan mevcut Yönetim Kurulu Başkanı/Üyelerinin atamalarının bahse konu hukuki görüş ışığında yeniden değerlendirilerek gereğinin yapılması ve yeni atamaların ise ilgili hukuki görüş kapsamında yapılması gerekmektedir"

DEVRİM BARÇIN: UBP, DP VE YDP HÜKÜMETİNİN YASA DIŞI ATAMALARI KESİNLEŞTİ

Konuyu gündeme getiren Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, Sayıştay ve Başsavcılık görüşleri doğrultusunda UBP, DP ve YDP hükümetlerinin Toprak Ürünleri Kurumu, Genel Tarım Sigortası Fonu, İhtiyat Sandığı Dairesi, Serbest Liman ve Bölgesi ile Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu’na (SÜTEK) yaptığı yönetim kurulu başkanı ve üyelik atamalarının yasa dışı olduğunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Barçın, bu yasa dışı atamaların gerçekleştirdiği tüm idari ve mali işlemlerin suç unsuru taşıdığını belirterek, “Bu kişilerin yasa dışı emir ve kararları, kamu görevlileri tarafından yasa gereği uygulanmamalıdır” dedi.

Milletvekili Barçın, “Az kaldı, bu hükümet gidecek ve halka ödettirdiklerinin hesabını tek tek yargı önünde verecekler” ifadelerini kullanarak, hukuksuz atamalara karşı kararlılık mesajı verdi.