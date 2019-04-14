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Sayıştay Raporu: İBB yoksula değil marketlere kıyak geçmiş

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Sayıştay’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) raporunda, İstanbulkart ile yapılan sosyal yardımlara ilişkin firmaların belirlenmesinde hatalı uygulamaların yapıldığı ve yoksul vatandaş üzerinden, belli 9 market zincirine kıyak geçildiğini belirlendi.
Sayıştay Raporu: İBB yoksula değil marketlere kıyak geçmiş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde süpermarketlere kıyak skandalı patlak verdi. Sayıştay’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) raporunda, İstanbulkart ile yapılan sosyal yardımlara ilişkin firmaların belirlenmesinde hatalı uygulamaların yapıldığı ve yoksul vatandaş üzerinden, belli 9 market zincirine kıyak geçildiğini belirlendi.

Raporda, “Sözleşme imzalanan zincir marketlerin Büyükşehir Belediyesi'ne herhangi bir bedel ödemeksizin ve sosyal yardım kapsamında ‘İstanbulkart' kullanarak alışveriş yapan ihtiyaç sahibi vatandaşlara bir indirim uygulamaksızın, alışverişlerin yalnızca bu marketlerde yapılacak olmasından dolayı ayrıcalıklı hale getirilerek gelir elde ettikleri tespit edilmiştir” denildi. Bu şekilde, vatandaş üzerinden belli marketlere tam 147 milyon liralık kıyak geçildiği vurgulandı.

NE BELEDİYEYE PARA, NE YOKSULA İNDİRİM

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre; raporda yer alan ifadeler şöyle:

“2017 yılında ihtiyaç sahipleri tarafından yapılan alışverişlere ilişkin Sosyal Yardım İstanbulkart ile alışveriş yapılabilmesi için 9 zincir market ile Büyükşehir Belediyesi arasında sözleşme imzalanmıştır. Ancak zincir marketler, büyükşehir belediyesi ile yapılan bu sözleşme karşılığında ne Büyükşehir Belediyesine belli bir bedel ödemekte ne de Sosyal Yardım İstanbulkart ile alışveriş yapan ihtiyaç sahiplerine bir indirim uygulamaktadır. Hâlbuki İstanbulkart ile gerçekleştirilen alışverişlerin tamamı bu marketlerin dışında hiçbir şekilde yapılamadığından söz konusu zincir marketler ayrıcalıklı hale gelmektedir.

TAM 147.6 MİLYON LİRA MARKETLERE AKTI

Elde edilen bilgiler doğrultusunda; 2017 yılında Sosyal Yardım İstanbulkart kullanan aile sayısı 140 bin 179'dur. Bu ailelere, 75 TL ila 225 TL arasında değişkenlik gösterecek tutarda aylık harcama yapabilme imkânı verilmektedir. 2017 yılı için Sosyal Yardım İstanbulkart bütçesi 125 milyon TL olarak öngörülmesine karşın 2017 yılı toplam gerçekleşmesi 147 milyon 670 bin 821 TL olarak karşımıza çıkmaktadır. Sonuç itibariyle, Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesinden söz konusu sosyal yardım projesi kapsamında çıkan 147.670.821 TL'lik tutar sadece belli edilen 9 zincir markette yapılan alışverişlerde kullanıldığından ve zincir marketlerin Büyükşehir Belediyesi'ne herhangi bir bedel ödemeksizin ve/veya sosyal yardım İstanbulkart kullanılarak alışveriş yapanlara bir indirim uygulamaksızın satışlarını gerçekleştirdiğinden, ayrıcalıklı hale getirilerek gelir elde ettikleri tespit edilmiştir.”

BELEDİYE MARKETLERİ SAVUNDU

İBB ise savunmasında, marketleri savundu ve “Onlar da külfet çekiyor” dedi. Savunmada, “Ay içeresinde yapılan harcamalar sonrası market ile mutabakat sağlanması ve mutabakat sonrası 15 gün içerisinde ödeme yapılması hükmü bulunmaktadır. Bu kapsamda 2017 yılındaki vatandaşlarımızın ay içerisinde yaptığı harcamaların harcamanın yapıldığı ayın 15'ini baz alırsak ortalama 64 gün sonrasında mağazalara ödeme yapıldığı tespit edilmiştir. Marketler açısından söz konusu bu harcamaların finansman maliyetine de katlanıldığı görülmektedir” denildi.

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