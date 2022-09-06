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Sayıştay Sorumlu diyor ama Dalman Aydın KIB-TEK Müdürü atandı

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Adı Sayıştay Raporlarında geçen KIB-TEK Genel Müdür Vekili görevine Dalman Aydın atandı
Sayıştay Sorumlu diyor ama Dalman Aydın KIB-TEK Müdürü atandı

KIB-TEK'de Kamil Direl'in 'emeklilik kararı' sonrası boşalan KIB-TEK Genel Müdür Vekili görevine, Dalman Aydın atandı.

Aydın, adının Sayıştay Raporu'na yansıması sonrası 'muavinlik' görevinden alınmıştı.

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Gazetemizin belgeli ve ısrarlı yayınları sonrası Kıb-Tek'de DALMAN AYDIN görevinden uzaklaştırıldı!

 

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