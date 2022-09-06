Sayıştay Sorumlu diyor ama Dalman Aydın KIB-TEK Müdürü atandı

KIB-TEK'de Kamil Direl'in 'emeklilik kararı' sonrası boşalan KIB-TEK Genel Müdür Vekili görevine, Dalman Aydın atandı.
Aydın, adının Sayıştay Raporu'na yansıması sonrası 'muavinlik' görevinden alınmıştı.
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Kıb-Tek dosyası varan -2.. Sayıştay: “Sorumlu Müdür Muavini DALMAN AYDIN!” https://t.co/FrokQVbbLt pic.twitter.com/enVZoWVSy0— Kıbrıs Detay Haber (@kibrisdetay) March 8, 2021
Gazetemizin belgeli ve ısrarlı yayınları sonrası Kıb-Tek'de DALMAN AYDIN görevinden uzaklaştırıldı!
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