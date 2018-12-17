  • BIST 90.750
  • Altın 214,464
  • Dolar 5,3806
  • Euro 6,0992
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Sayıştay tespit etti: Sinyalizasyonun parası ödendi ama yapılmadı

»
Sayıştay raporuna göre demiryolu projeleri sinyalizasyon sistemi olmadan teslim alındı ama sinyalizasyon varmış gibi para ödendi.
Sayıştay tespit etti: Sinyalizasyonun parası ödendi ama yapılmadı

Sayıştay, Ankara'da 9 kişinin ölümüne ve 92 kişinin yaralanmasına yol açan hızlı tren kazasının ardından Ulaştırma Bakanlığı raporunu açıkladı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, raporda Ankara'daki kazanın meydana geldiği tren yolundaki gibi, birçok demiryolunun sinyalizasyon sistemi tamamlanmadan hizmete sokulduğunun altı çizildi.

Rapora göre, ihale edilen 2 proje, sinyalizasyon, elektrifikasyon gibi can güvenliğini etkileyen imalatlar tamamlanmadan teslim edildi. Bu demiryolu hattından birinin 700 milyon liraya ihale edilen Kars-Tiflis Demiryolu Projesi olduğu ifade edildi.

Rapordaki tespitler şöyle: “Kars-Tiflis Demiryolu Hattı'nın bitirilerek ticarete açıldığı ifade edilmiştir. Demiryolunun ticarete açıldığı doğru olsa da projenin tamamlandığı ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır. Projedeki imalatların önemli bir kısmı sözleşme bedeli doldurulduğu için tamamlanamamıştır. Özellikle tünel ve üstyapı imalatı eksik kalmış, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon imalatları sözleşmeye dahil olmasına rağmen yapılamamıştır. Söz konusu imalatların tamamlanması için 2'nci ikmal ihalesine çıkılacaktır.”

Yüzde 33'ü bitmiş

Sayıştay, 658 milyon liraya mal olan başka demiryolu projesinde de elektrifikasyon ve sinyalizasyon sisteminin kurulmadan işin teslim alındığını ve müteahhit firmaya, bütün işler yapılmış gibi, para ödendiğini tespit etti. Raporda, “Projenin büyük bölümünü oluşturan tünellerin yüzde 17'sinin, üstyapının yüzde 41'inin, köprü ve viyadüklerin yüzde 41'inin tamamlandığı, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyonla ilgili herhangi bir imalat yapılmadığı görülmektedir. Projenin ancak yüzde 33'lük kısmı tamamlanmıştır.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CHP'den Erdoğan'a yanıt: Sokaktan diktatörler korkar16 Aralık 2018 Pazar 21:11
  • YPG'ye katıldığı suçlamasıyla 7,5 yıl hapse mahkum olan İngiliz: Türkiye'yi gizlice terk ettim14 Aralık 2018 Cuma 14:47
  • Türkiye'nin milli piyade tüfeği 'MPT-76' KKTC'deki birliklere de dağıtıldı14 Aralık 2018 Cuma 11:45
  • Düzce'de feci yangın: 3 çocuk hayatını kaybetti14 Aralık 2018 Cuma 10:22
  • 'Merkez Bankası'nın karar metninden önemli bir cümle çıkarıldı'14 Aralık 2018 Cuma 09:54
  • Köpeklerle ırkçı saldırıya 4 yıl hapis13 Aralık 2018 Perşembe 15:39
  • Deniz yaklaşık 5 metre çekildi13 Aralık 2018 Perşembe 15:31
  • Moody's'ten Türkiye'ye negatif not13 Aralık 2018 Perşembe 15:28
  • Ankara’da yüksek hızlı tren kazası: 9 ölü, 47 yaralı13 Aralık 2018 Perşembe 12:06
  • Bahçeli, Ülkü Ocakları'ndaki tüm yönetimi görevden aldı13 Aralık 2018 Perşembe 11:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti