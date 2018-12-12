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SAYTEV eğitim projelerine "Tiyatro Sporu" ile devam ediyor

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Saydam Tarih ve Eğitim Vakfı (SAYTEV) eğitim projelerine "Tiyatro Sporu" ile devam ediyor
SAYTEV eğitim projelerine "Tiyatro Sporu" ile devam ediyor

SAYTEV eğitim ile ilgili çalışmalarını Atatürk İlkokulu'nda başlattığı tiyatro projesi ile sürdürüyor. Yaşe Garibaldi'nin eğitmen olarak görev yaptığı projeyle "Tiyatro Sporu" adı altındaki tiyatro eğitimi, Atatürk İlkokulu'nda ........ 5. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak uygulamaya konuldu. Öğrencilerin boş ders saatlerinde okulun salonunda yapılan Tiyatro Sporu'nda öğrencilerin tiyatro sanatı etrafında birleştirilmesi ve özgüvenli bir şekilde yetişmeleri amaçlanıyor. Haftada iki kez ve 4 ay boyunca yapılacak derslerde, doğaçlama, tonlama, vurgulama gibi unsurlar kullanılarak, Karagöz ve Hacivat oyunlarından örnekler çalışılıyor.

Karagöz ve Hacivat oyunlarından farklı skeçlerin birleştirilmesiyle oluşturulacak tiyatro oyununun başka ilkokullarda da sahnelenmesinin sağlanması hedefleniyor. Böylece okullarda oluşturulacak tiyatro kumpanyalarının okullar arasında turneye çıkması sağlanarak tiyatro anlamında bir ilkin başarılması amaçlanıyor.

 

SAYTEV Yönetim Kurulu Sözcüsü Münevver Saydam projeyi yaklaşık bir senedir planladıklarını ve vakıf olarak Lefkoşa surlar içine çok önem verdiklerini söyledi. Lefkoşa surlar içi ile ilgili farklı projeler de geliştirdiklerini bildiren Münevver Saydam surlar içininin özel ilgiye muhtaç olduğu düşüncesinde olduklarının altını çizdi. Surlar içinin surların dışına çıkarılması gerektiğini belirten Saydam, surlar dışını da sur içine taşıyacak ve ülkedeki tüm kesimleri kaynaştırıp bütünleştirecek projeler üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

 

Bu projede SAYTEV'in sadece koordinatörlük görevini üstlenerek birleştirici unsur olduğunu, projeye destek veren çok güzide başka paydaşlar buluğunu sözlerine ekleyen Münevver Saydam, bu gibi projelerin çoğalması gerektiğini söyledi.

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