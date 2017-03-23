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SAYTEV’den Şehit Özdemir Anaokulu’na eğitim materyali bağışı

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SAYTEV’den Şehit Özdemir Anaokulu’na eğitim materyali bağışı
Saydam Tarih ve Eğitim Vakfı (SAYTEV) Tuzla Şehit Özdemir Anaokulu'na eğitim materyali bağışında bulundu.

SAYTEV’den yapılan açıklamaya göre, vakıf 80 öğrencisi bulunan okulun öğretmenlerinin çocuk gelişimine katkıda bulunacak eğitim materyalleri arasından belirlediği ihtiyaç listesi doğrultusunda, okulun oyun odasındaki eğitim materyallerini yeniledi.

SAYTEV Yönetim Kurulu Üyesi Göksel Saydam ve Vakıf Genel Müdürü Şahap Aşıkoğlu, Şehit Özdemir Anaokulu'nu ziyaret ederek eğitim materyallerini teslim ettiler.

Okul binasını gezen vakıf yetkilileri girişimde bulunarak okulun bazı kapı ve pencerelerinin onarımını ve yenilenmesini de sağladılar.

SAYTEV yetkilileri, devletin kıt kaynaklarını dikkate alarak her şeyi devletten beklememek gerektiği, toplumun parçası her bireyin elinden geldiğince katkı koyması fikriyle hareket ettiklerini dile getirdiler.

Açıklamada, Yedikonuk, Büyükkonuk ve Yenierenköy ilkokullarının kütüphanelerinin de tamamlanarak hayata geçirileceği bildirildi.

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