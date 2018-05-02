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SAYTEV'in kültür ve sanata katkıları devam ediyor

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SAYTEV'in kültür ve sanata katkıları devam ediyor
SAYTEV'in kültür ve sanata katkıları devam ediyor

Lefkoşa şehrine özellikle de Surlar İçi bölgesine, kültürel ve sosyal anlamda önemli bir değer katması hedeflenen “Bandabuliya Sahnesi” bilindiği üzere Lefkoşa Belediyesi tarafından Şubat ayında açılmıştı. Saydam Tarih ve Eğitim Vakfı Bandabuliya sahnesinin kurulması aşamasında maddi katkı sağlamış, bunun yanında yapılan görüşmeler neticesinde, “Bandabuliya Sahnesi” bünyesinde yer alan çocuklar ve yetişkinler için düşünülen kütüphane için de ortak hedefler belirlenmişti. 


Lefkoşa Belediyesi Sanat Yönetmeni Aliye Ummanel ile birlikte çalışan SAYTEV Vakfı “Bandabuliya Sahnesi” bünyesindeki kütüphaneye ilk aşamada 300’e yakın kitap bağışladı. Bu bağışın belirli dönemlerde devam edeceği konusunda fikir birliğine varıldı. Ayrıca kütüphanenin daha etkin ve daha fonksiyonel bir duruma getirilmesi için de gereken çalışmaların yapılacağı konusunda görüş ortaya konuldu. 
Bandabuliya Sahnesi’ne yaptıkları katkılar hakkında değerlendirme yapan SAYTEV Yönetim Kurulu Üyesi Münevver Saydam hayallerinin burada bitmemesi gerektiğini, bu projeyi daha da geliştirip, Lefkoşa’yı daha yaşanır bir hale çevirmenin Lefkoşa’da yaşayan herkesin görevi olduğunun altını çizdi. Münevver Saydam ayrıca sahne için katkı koyan tüm Belediye çalışanlarına ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Sanatçılarına teşekkür etti. 
Münevver Saydam geçtiğimiz hafta da Karpaz İlkokulu’na yaptıkları kitap yardımı ile şu ana kadar çocuklar için 4 kütüphane kurduklarını ve 3 kütüphaneye de destek verdiklerini belirti. Bu projenin devam edeceğini de söyleyen Saydam yakın zamanda Dipkarpaz köyünde bir çalışma başlatacaklarını söyledi.

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