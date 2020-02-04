Sazlıköy'de asırlık zeytin ağaçları sökülme tehlikesiyle karşı karşıya

Karpaz bölgesinde bulunan Sazlıköy/Livatya’de asırlık zeytin ağaçları yerinden sökülme tehlikesiyle karşı karşıya. Sazlıköy/ Livatya’deki kültürel mirası korumak adına seslerini yükselten bir grup yurttaş Kıbrıs’ın en eski dört kilisesinden bir olan Panayia Kyras Kilisesi’ne ait arazilerdeki asırlık zeytin ağaçlarının sökülüp tarım yapılmak istendiğini belirterek Vakıflar İdaresi’ne topladıkları imzalar ile başvurdu. Söz konusu araziler Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından tarım yapması için bir kişiye kiralandı. Yurttaşlar, Vakıflar İdaresi’nden araziyi kiralayan şahsın yoğun tarım yapapilmek için zeytin agaçlarını sökmeyi...

Karpaz bölgesinde bulunan Sazlıköy/Livatya’de asırlık zeytin ağaçları yerinden sökülme tehlikesiyle karşı karşıya.

Sazlıköy/ Livatya’deki kültürel mirası korumak adına seslerini yükselten bir grup yurttaş Kıbrıs’ın en eski dört kilisesinden bir olan Panayia Kyras Kilisesi’ne ait arazilerdeki asırlık zeytin ağaçlarının sökülüp tarım yapılmak istendiğini belirterek Vakıflar İdaresi’ne topladıkları imzalar ile başvurdu.

Söz konusu araziler Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından tarım yapması için bir kişiye kiralandı. Yurttaşlar, Vakıflar İdaresi’nden araziyi kiralayan şahsın yoğun tarım yapapilmek için zeytin agaçlarını sökmeyi planladığını ve bu konuda izin aldığını bildiriyor.

Söz konusu şahsın arazide bulunan asırlık zeytin ağaçlarını sökme girişimine tepki gösteren yurttaşlar arazide yapılacak kazılarda toprak altında olma ihtimali olan arkeolojik kalıntılara da zarar verileceği endişesi taşımakta.

Gazedda Kıbrıs ve Sosyal Medya