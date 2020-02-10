Sazlıköy’de Tarihi Kilise Çevresinde Fidan Dikildi

Karpaz’daki Sazlıköy’de tarihi kilise etrafına fidan dikimi yapıldı.

Muhtarlığın girişimleri ve köy halkının desteği ile bu yıl bin civarında servi ve harnup ağacı 6-7’nci yüzyılda inşa edilen Panagia Kyras Kilisesi’nin etrafında dikildi.

Sazlıköy Muhtarı Güneş Barışsal, etkinlik sırasında yaptığı açıklamada, her yıl Muhtarlığın öncülüğünde, köy etrafındaki tepe ve kıraçlara fidan dikimi yapıldığını, bu yıl aldıkları bin civarında servi ve harup fidanını 6-7’nci yüzyıllarda inşa edilen Panagiya Kyras Kilisesi etrafında diktiklerini söyledi.

Bu kilisenin, Kıbrıs’ın en eski 3’üncü kilisesi olduğunu söyleyen Barışsal, köylüyü memnun eden bir gelişmenin de pek çok ziyaretçisi bulunan kilisenin restorasyonu için çalışma başlatılması olduğunu ifade etti. Sazlıköy Muhtarı Barışsal, restorasyon projesinin Avrupa Birliği tarafından kaynağının ayrıldığını kaydetti.

KİLİSENİN YANINDAKİ ARAZİYE İLİŞKİN ENDİŞELER

Barışsal, bununla birlikte Kilise ile sınırı olan Vakıflar İdaresi’ndeki bir tarımsal arazi ile yaşanan gelişmelerin kendilerini rahatsız ettiğini bildirdi. Barışsal, sözkonusu tarlanın Vakıflar İdaresi tarafından şarap üreticiliği yapan bir şirkete kiralandığını belirtti.

Tarlada bulunan asırlık ağaçların sökülmeye çalışıldığını ancak Muhtarlık ve köylünün buna engel olduğunu belirten Barışsal, “Önceliğimiz çevresinin korunmasıdır. Bu konuda yetkililerden destek bekliyoruz. Tarlanın yeniden köylü bir çiftçiye kiralanmasını istiyoruz” dedi.