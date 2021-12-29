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SBC Boru 16 Yaş Altı Tenis Ligi Şampiyonu GMBTK

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SBC Boru 16 Yaş Altı Tenis Ligi Şampiyonu GMBTK
SBC Boru 16 Yaş Altı Tenis Ligi Şampiyonu GMBTK

KKTF tarafından düzenlenen SBC BORU 16 Yaş Altı Tenis Ligi 22-28 Aralık 2021 tarihlerinde Federasyon kortlarında gerçekleşen çok çekişmeli ve zevkli karşılaşmalar sonunda şampiyon Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü oldu.

2021 SBC BORU 16 Yaş Altı Tenis Ligi oynanan günün maçları ardından düzenlenen ödül töreni ile tamamlandı. SBC BORU 16 Yaş Altı Tenis Liginde son maçlarda alınan sonuçlar ile ligin sıralaması şu şekilde oluştu;

 

MAÇ SONUÇLARI:

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 5 - 2 PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 5 - 2 GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ

GÖNYELİ TENİS KULÜBÜ – BYE

 

 

PUAN DURUMU:

  1. GAZİ MAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ - 8 PUAN
  2. GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ – 7 PUAN
  3. GÖNYELİ TENİS KULÜBÜ - 6 PUAN
  4. GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ - 4 PUAN
  5. PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - 4 PUAN

 

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