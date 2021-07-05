SBK hakim karşısına çıktı

Dosyası 2. kattaki 233 numaralı odada olan Sezgin Baran Korkmaz’ı yargılayan hakim Sözcü’ye konuştu.

Dosyanın gizli olduğunu, duruşmanın gizli yapılacağını belirten hakim ve kalemi, “Şu anda bir açıklama yapılmayacak. Duruşma da kapalı olacak. Sanığı göremezsiniz. Dosyayla ilgili bilgi de veremeyiz. Bugün ifadesi alınacak. İfade işlemi için tutukluların bulunduğu bölüme gideceğiz. Daha sonra gözaltı işleminin sürüp sürmeyeceğine ilişkin kararı açıklayacağız. Önce sanık dinlenecek. İfadesinin ardından karar verilecek” açıklamasını yaptı.

Çok sayıda medya kuruluşu duruşmayı takip ederken, CHP Salzburg temsilciği de duruşmayı izliyor. İfadeden sonra, 233 numaralı kalemde bulunan dosya ile ilgili karar, 22 no’lu mahkeme heyeti tarafından verilecek.