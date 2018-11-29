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Schalke 04 ve Lokomotiv Moskova, Twitter'da 'el sıkıştı' Galatasaray taraftarı kızdı

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Schalke 04 ile Lokomotiv Moskova kulüplerinin sosyal medya hesaplarında sarı-kırmızılıların tepkisini çeken paylaşımlarda bulunuldu.
Schalke 04 ve Lokomotiv Moskova, Twitter'da 'el sıkıştı' Galatasaray taraftarı kızdı

Alman ekibinin Schalke 04'ün İngilizce Twitter hesabı üzerinden ilk olarak ‘Lokomotiv'in galibiyeti sayesinde şimdiden üst tura yükseldik' mesajı paylaşıldı.

 

Rus ekibinin İngilizce Twitter hesabından da bu mesaja ‘Rica ederiz dostlar, 11 Aralık'ta ne yapacağınızı biliyorsunuz o zaman' yanıtı geldi.

Son hafta birbirleriyle karşılaşacak ve bu maçtan çıkaracakları sonuç Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ne kalıp kalmayacağını belirleyecek olan iki takım arasındaki mesajlaşma, Schalke'nin tokalaşma emojisi kullanmasıyla son buldu.

Öte yandan Galatasaraylı taraftarlar da, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabını etiketleyerek rakiplerine göndermede bulundu.

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