SÇHB nöbetçi eczane sisteminin değişmesi konusunda çağrı yaptı

İpekdal, nöbetçi eczanelerinin 24 saat hizmet verme prensibi ile çalışacağı yeni bir düzenlemenin yapılması adına Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği ve Sağlık Bakanlığı’nı göreve çağırdı.

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Asbaşkanı Dr. H. İlker İpekdal, nöbetçi eczanelerinin 24 saat hizmet verme prensibi ile çalışacağı yeni bir düzenlemenin yapılması adına Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği ve Sağlık Bakanlığı’nı göreve çağırdı.

Yazılı bir açıklama yapan İpekdal, ülkedeki nöbetçi eczane sisteminde, nöbetçilerin saat 24:00’e kadar aktif hizmet verdiğini, saat 24:00’ten-08:00’e kadar ise, sadece acil reçetelerini kabul etmek üzere on-call sistemine geçtiğini anımsatarak, Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemede 18 Eylül 2017– 16 Eylül 2018 tarihleri arasında, nöbetçi eczanelerin açılış ve kapanış saatlerinin 08:00-02:00 olarak belirlendiğini kaydetti.

Bu düzenlemede, nöbetçi eczanelerin saat 02:00’den sonraki hizmet usulünün ne olacağının açık olmadığını, eski düzenlemede olan on-call sisteminden de bahsedilmediğini belirten İpekdal, “Bu da, saat 02:00’den sonra elinde acil reçetesi bulunan bir hastanın mağdur olma riskini doğurmaktadır” ifadesini kullandı.

İpekdal açıklamasında, “Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Yönetim Kurulu olarak, sağlık kuruluşlarının yıllar önceki koşulları göz önünde bulundurularak yapılan ve günümüzde geçerliliği tartışılır hale gelen nöbetçi eczane sisteminde, halkımızın mağdur olmayacağı, sağlık kuruluşlarının, eczanelerin ve nüfusun artışının da göz önünde bulundurulduğu yeni bir düzenlemenin yapılmasının gerekli olduğuna inanmaktayız” ifadelerine yer verdi.