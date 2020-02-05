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Schengen vizesi başvurularında neler değişti?

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Schengen vizesi başvuruları için bazı kurallarda yapılan değişiklikler 2 Şubat'ta yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeler vize ücretlerinde artışı öngördüğü gibi, elektronik başvuruları ve daha erken başvuru yapmayı da mümkün kılıyor.
Schengen vizesi başvurularında neler değişti?

Schengen vizesi nedir?

Schengen Bölgesi'ni oluşturan 26 Avrupa ülkesine kısa süreli seyahati mümkün kılan vize. Vize sahibi herhangi bir ülke için vize alması halinde diğer ülkelere de seyahat edebiliyor. Vize başvuruları turizm veya iş amacıyla yapılabiliyor ve başvuru sahibine, 180 günlük bir dönem içinde 90 güne kadar o ülke(ler)de kalma izni veriliyor.

Schengen Bölgesi hangi ülkelerden oluşuyor?
AlmanyaİsveçNorveç
AvusturyaİsviçrePolonya
BelçikaİtalyaPortekiz
Çek CumhuriyetiİzlandaSlovakya
DanimarkaLetonyaSlovenya
EstonyaLihtenştaynYunanistan
FinlandiyaLitvanya 
FransaLüksemburg 
HollandaMacaristan 
İspanyaMalta 

Vize ücretlerinde artış

Schengen vizesi için yapılan ödemeler yetişkinler için 60 euro'dan 80 euro'ya, 6-12 yaş arası çocuklar için de 35'ten 40 euro'ya çıkarıldı.

Avrupa Birliği ile vize kolaylaştırma anlaşması yapmış ülkelerin vatandaşları için vize ücretleri aynı kalacak.

Elektronik başvuru formu

Vize başvuruları basitleştirildi. Schengen üyesi ülkeler elektronik başvuruları kabul edecek ve başvuru formları elektronik olarak imzalanıp bir tıkla gönderilebilecek.

Başvuru süresi uzatıldı

Schengen vizesi için başvurular en erken, öngörülen seyahat tarihinden üç ay öncesinde yapılabiliyordu. Artık başvurular altı ay öncesinden yapılabilecek.

Sık seyahat edenler için kolaylık sağlanıyor

Daha önce Schengen ülkelerini ziyaret etmiş ve vize geçmişinde herhangi bir olumsuzluk bulunmayan kişiler için 1 yıldan 5 yıla kadar çok girişli vize almak kolaylaştırıldı.

Böylece vize sahibi, vize süresi içinde Schengen ülkelerine birçok kez giriş yapabilecek.

Kurallar neden değişti?

AB'nin resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, Avrupa ekonomisinde turizm ve seyahat önemli bir rol oynuyor. Son 9 yıldır AB üyesi ülkelere vize başvurularında yüzde 57 artış oldu. 2009'da bu sayı 10,2 milyon iken 2018'de 16 milyona ulaştı.

Vize başvurularını aynı ölçüde güvenlik ve kontrol önlemleri içerecek şekilde basitleştirme ihtiyacı doğdu. Vize ücretlerinde de 2006'dan bu yana değişiklik yapılmamıştı.

Başvuru için ne gerekiyor?

İmzalı başvuru formu, son 10 yıl içinde alınmış ve gidilecek Schengen ülkesinden dönüşte en az 3 ay geçerlilik süresi olan pasaport, fotoğraf, sağlık sigortası, gidilecek ülkede kalmaya yetecek kadar gelir sahibi olduğunu kanıtlayan belge, ziyaret sebebiyle ilgili belgeler.

Vize başvurusu ne kadar zamanda sonuçlanıyor?

Başvuruyu işleme koyma süresi maksimum 15 gün olarak veriliyor. Ekstra inceleme gerektiren durumlarda bu süre uzayabliliyor.

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