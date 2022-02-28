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Schinas: Kıbrıs’ı Yalnız Bırakmayacağız

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“Afrika Ülkeleri Ve Türkiye İle Görüşerek Onları da Sorunun Paydaşı Haline Getireceğiz”
Schinas: Kıbrıs’ı Yalnız Bırakmayacağız

Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Yunan Margaritis Schinas, “Büyük mülteci akışlarında Kıbrıs’ı yalnız bırakmayacağız. Geliş yerleri olan Afrika ülkeleri ve geçiş yerleri olan Türkiye ile konuşarak onları sorunun ortak sorumluları haline getireceğiz” dedi.


Fileleftheros Schinas ile yaptığı söyleşiyi “Kıbrıs AB’den Yardımsız Bırakılmayacak… Türkiye Mülteciler Konusunda Avrupa İle Birlikte Çalışmasının, Karşısında Olmasından Daha Çok Çıkarı Olduğunu Bilmeli” başlığıyla aktardı.


Schinas, Rum yönetimi ile imzalanan “Karşılıklı Anlayış Memorandumu”nun üç eksenini izah ederken, mültecilerin çıkış ve geçiş yerleri olan Afrika ülkeleri ve Türkiye ile görüşüp onları da sorunun paydaşları haline getirmenin yanında Rum yönetimine de Yeşil Hat’tan mülteci akışını, mülteci kamplarını daha iyi yönetmesi için kaynak, para, uzmanlık aktaracaklarını söyledi. “Üye ülkelerle, AB’de olmak için bir sebebi olmayanların Kıbrıs’tan dönüşlerini organize edeceğiz” diye ekledi. 


Türkiye’nin mülteci meselesini bir araç haline mi getirdiği yoksa denetim eksikliği mi olduğunum araştırma konusu olduğunu söyleyen Schinas “Türkiye de bütün komşu ülkeler gibi mülteciler konusunda Avrupa ile birlikte çalışmanın, karşısında olmalarından daha çok çıkarları olduğunu bilmeli” dedi.


Ukrayna meselesine de değinen Schinas bu krizi kurgulayanın bugünkü tırmanıştan sorumlu olanın da Rusya olduğunu söyledi “Moskova çıkardığı krizi tırmandırmaya devam ederse ek tedbirlerle cevap vermeye hazırız” ifadesini kullandı.  AB’nin Rusya’ya enerji bağımlılığından kurtulmasında Doğu Akdeniz’in ve yeşil enerjinin rolüne işaret etti “neden olmasın, aşılarda yaptığımız gibi enerji piyasalarında Avrupa olarak top yekün hareket etmeye başlayalım” ifadesini kullandı. 

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