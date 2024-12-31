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Scholz: Almanya'daki seçimlere 'sosyal medya platformlarının sahipleri' karar vermeyecek

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Almanya Şansölyesi yılbaşı gecesi yaptığı konuşmada, Alman vatandaşlarının ülkenin kaderine kendilerinin karar vereceğini vurgulayarak, Magdeburg'daki son saldırıya cevaben birlik ve beraberliği teşvik etti.
Scholz: Almanya'daki seçimlere 'sosyal medya platformlarının sahipleri' karar vermeyecek

Alman lider Olaf Scholz, önceden kaydedilmiş bir yılbaşı konuşmasında seçmenlere, Almanya'da 23 Şubat'ta yapılacak seçimlerin sonucuna "sosyal medya platformlarının sahiplerinin" karar vermeyeceğini belirtti.

Musk'ın yorumları, teknoloji milyarderi Elon Musk'ın önce sosyal medya platformu X üzerinden, ardından da Alman gazetesi Welt am Sonntag'a yazdığı bir köşe yazısında aşırı Almanya için Alternatif'i (AfD) açıkça desteklemesinin ardından geldi.

Şansölye sözlerini şöyle sürdürdü: "Genel olarak tartışmalarda bazen 'bir görüş ne kadar aşırı olursa o kadar ilgi çeker' gibi bir izlenim edinilebilir. Ancak Almanya'da işlerin nasıl devam edeceğine karar veren en yüksek sesle bağıran kişi değildir. Makul ve düzgün insanların büyük çoğunluğudur."

"Almanya'da bundan sonra ne olacağına siz vatandaşlar karar verirsiniz. Buna sosyal medya patronları karar veremez."

Scholz Musk ya da X'ten doğrudan bahsetmese de konuşmasında ona atıfta bulunduğu düşünülüyor. Zira Tesla'nın kurucusu ve Donald Trump'ın yakın çalışma arkadaşı Musk kısa süre önce AfD'yi desteklediği yönündeki açıklamaları ile Almanya'da kargaşaya neden oldu.

Musk, partinin ekonomi politikalarını desteklediği konusunda ısrar ederek, defalarca kez partinin "aşırı sağ" olarak etiketlenmemesi gerektiğini vurguladı.

Pazartesi günü bir hükümet sözcüsü, Musk'ın yorumlarıyla yaklaşan seçimleri etkilemeye çalıştığını belirtti ve teknoloji milyarderinin seçmenleri "ulusal düzeyde şüpheli terör örgütü" olarak sınıflandırılan bir partiye oy vermeye "teşvik ettiğini" ifade etti.

Scholz'un Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPD) eş başkanı Lars Klingbeil, Musk'ı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kıyaslayarak her ikisinin de Alman seçimlerine "müdahale etmek" istediğini söyledi.

Şansölye konuşmasında, 20 Aralık'ta Magdeburg'da bir Noel pazarına düzenlenen ve beş kişinin ölümüne, yüzlerce kişinin de yaralanmasına neden olan saldırıya da değindi. Bu saldırının ardından X'te dezenformasyonda bir artış olduğunu belirtti.

"Ancak bu söylenti ve varsayımların azımsanmayacak bir kısmı çürütülmüştür. Bu tür şeyler bizi bölüyor ve zayıflatıyor," diyen Scholz, şunu da sözlerine ekledi: "Bu ülkemiz için iyi değil."

Saldırının, 2006 yılında Almanya'ya gelen ve internette Müslüman karşıtı duygularını paylaşan Suudi Arabistan doğumlu bir fail tarafından gerçekleştirildiği iddia ediliyor. Almanya'da yetkililer, şüphelinin profilinin daha önce bu tür saldırıları gerçekleştirenlerden farklı olduğunu belirterek, motivasyonu konusunda hemen bir sonuca varılmaması uyarısında bulundu.

Bununla birlikte AfD bu olaydan yararlanmakta gecikmedi. Partinin lideri Alice Weidel, Magdeburg'da bir miting düzenleyerek saldırıyı "biz Almanlar ve Hıristiyanlar için insani uyumu oluşturan şeylere karşı nefret dolu bir İslamcının eylemi" olarak nitelendirdi.

Musk da olayla ilgili olarak X'te Alman yetkilileri eleştirdi ve Scholz'un saldırı nedeniyle istifa etmesi gerektiğini yazdı.

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