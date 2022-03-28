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Scholz: Rusya'ya enerji ambargosu ekonomik krize yol açar

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz ARD kanalında katıldığı bir programda Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Scholz: Rusya'ya enerji ambargosu ekonomik krize yol açar

 

Rusya'ya enerji sektörünü kapsayacak ivedi bir ambargo uygulanmasının ağır ekonomik sonuçlar doğuracağını ifade eden Scholz, bunun Almanya'da birçok sanayi dalında büyük zararlara yol açacağını söyledi. Rusya'ya enerji sektöründe uygulanacak ambargonun ekonomik krize ve büyük çaplı istihdam kayıplarına sebep olacağını kaydeden Almanya Başbakanı, bu nedenle ilk aşamada Rusya'dan enerji ithalatını tamamen kesmeyeceklerini, bunun yerine azaltmaya gideceklerini belirtti. Scholz, buna paralel olarak yeni tedarikçiler bulmaya çalıştıklarını kaydetti. Başbakan Olaf Scholz, bu hedefin tutturulmasının kömür tedariği konusunda bu yılın sonuna kadar mümkün olabileceğini belirtirken, petrolde de hızlı sonuçlar alınabileceğini ifade etti. Ancak Başbakan Rus doğal gazına olan bağımlılığın ise bir süre daha devam etmesinin beklendiğini sözlerine ekledi.

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Füze kalkanı projesi

Öte yandan Başbakan Scholz, hükümetinin İsrail modeline dayanan bir füze kalkanı kurmayı tasarladığını, ancak bu konuda görüşmelerin henüz tamamlanmadığını bildirdi. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Scholz, Rusya'nın "çıkarlarını zorla dayatmaya hazır bir komşu" olduğunu belirterek, "Bu yüzden hazırlanmalı ve o kadar güçlü olmalıyız ki, bu gerçekleşmesin" dedi.

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