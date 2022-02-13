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Scholz, Ukrayna Krizini Avrupa Barışı İçin Çok Ciddi Tehdit Olarak Gördüğünü Söyledi

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Scholz, Ukrayna Krizini Avrupa Barışı İçin Çok Ciddi Tehdit Olarak Gördüğünü Söyledi
Scholz, Ukrayna Krizini Avrupa Barışı İçin Çok Ciddi Tehdit Olarak Gördüğünü Söyledi

Scholz, Berlin'de yaptığı açıklamada, söz konusu gerilimin "Avrupa'da barış için çok çok ciddi bir tehdit" olduğunu vurgulayarak, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tehlikeye atan bir askeri saldırı yapması durumunda bunun sert tepkiler ve yaptırımları beraberinde getireceği uyarısını tekrarladı.

Ukrayna ve ardından Rusya'yı ziyaret edeceğine dikkati çeken Scholz, "Her iki durumda da mesele, Avrupa'da barışı nasıl güvence altına alabileceğimizle ilgili." dedi.

Scholz, krizden çıkış yolu bulmak için çeşitli uluslararası tartışma formatlarının kullanılması gerektiğini vurguladı.

"Ukrayna, geçmişte olduğu gibi gerekli dayanışmayı göstereceğimizden emin olabilir." diye konuşan Scholz, Ukrayna'ya ekonomik yardımlar konusunda en çok destek veren ülkenin Almanya olduğuna işaret etti. Scholz, "Bunu yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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