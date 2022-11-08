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Scholz: Ulusal iklim hedeflerine bağlıyız

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülke olarak belirledikleri ulusal iklim hedeflere bağlı olduklarını söyledi.
Scholz: Ulusal iklim hedeflerine bağlıyız

Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı’na katılan Scholz, 2045 yılına kadar iklim açısından nötr hale gelen ilk sanayi ülkelerinden biri olmak istediklerini belirtti.

“Ulusal iklim hedeflerimize bağlıyız” ifadesini kullanan Scholz, kayıtsız ve şartsız fosil yakıt kullanmayı bırakacaklarını vurguladı.

Scholz, Rusya-Ukrayna savaşının kendilerini kömür santrallerini kısa bir süre için yeniden çalıştırmaya zorladığına işaret ederek, ancak kömür kullanmayı bırakacaklarını, bu nedenle birkaç gün önce, kömürle çalışan santrallerinin bazılarının başlangıçta planlanandan daha erken kapatılmasına karar verdiklerini anlattı.

Almanya Başbakanı Scholz, “Bizim için geleceğin rüzgar enerjisine, güneş enerjisine ve yeşil hidrojene ait olduğu açıktır” dedi.

Almanya’nın 2025’e kadar uluslararası iklimi koruma finansmanına katkıyı yıllık olarak 6 milyar avroya çıkaracaklarını aktaran Scholz, iklim değişiminden ciddi bir şekilde etkilenen ülkelere de destek olacaklarını kaydetti.

Yenilenebilir enerjiye geçişin sadece iklim, ekonomi ve çevre politikasından değil, güvenlik açısından da önemli olduğunu Ukrayna’daki savaşın da gösterdiğini belirten Scholz, küresel ısınmayı 1,5 santigratta sınırlamanın bu dönemde çok önemli olduğunu ifade etti.

Scholz, dünyanın ısınmasını onda bir oranında azaltmanın daha az kuraklık ve sel, daha az kaynak çatışması, daha az açıklık ve kıtlık anlamına geldiğini söyledi.

G7 Liderler Zirvesi’nde temeli atılan iklim kulübünün kapılarının herkese açık olduğunu ifade eden Scholz, iklim kulübünün sanayi dönüşümünde işbirliğini hedeflediğini kaydetti. 

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