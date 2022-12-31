  • BIST 5.509,16
  • Altın 1096.287
  • Dolar 18.6924
  • Euro 20.0067
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Scholz’dan Yeni Yıl Mesajı: Enerji Tasarrufunu Sürdürelim ve Birlik Olalım

» »
Scholz’dan Yeni Yıl Mesajı: Enerji Tasarrufunu Sürdürelim ve Birlik Olalım
Scholz’dan Yeni Yıl Mesajı: Enerji Tasarrufunu Sürdürelim ve Birlik Olalım

Scholz, bu akşam televizyonlarda yayımlanacak yeni yıl mesajında Ukrayna savaşına ve ülkede fiyatların artmasına işaret ederek, “Bu gece zor bir yıl bitiyor” dedi.


Bu yılın özetlerinde 24 Şubat’ta Rus füzelerinin Ukrayna’daki şehirleri vuran görüntülerinin eksik olmayacağını belirten Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Avrupa’nın ortasında emperyalist bir savaşı devam ettirdiğini söyledi.


Scholz, “Bu dönüm noktası, bizi ve ülkemizi de zor bir sıvandan geçiriyor” diye konuştu.


Birçok kişinin savaştan dolayı endişe duyduğuna işaret eden Scholz, herkesin günlük hayatta, süpermarkette alışveriş yaparken, benzin istasyonunda, elektrik ve gaz faturalarını öderken savaşın sonuçlarını hissettiğini anlattı.


Scholz, ancak 2022 yılının hikayesinin sadece savaş, acı ve endişeden ibaret olmadığını belirterek, planladığı gibi Putin’in Ukrayna’yı birkaç gün içinde alamadığını, aksine Ukraynalıların ülkelerini cesaretli bir şekilde savunduğunu, Avrupa Birliği (AB) ve NATO’nun hiç olmadığı kadar birlikte durduğunu, Rusya gaz musluklarını kapattığında Almanya’nın buna boyun eğmediğini kaydetti.


Avrupa Rus gazından bağımsız olacak


Almanya Başbakanı, ülkesinde yeni sıvılaştırılmış gaz terminallerinin açılacağını, böylelikle Almanya’nın ve Avrupa’nın Rus gazından bağımsız olacağını vurguladı.


Halkı enerji tasarrufunu sürdürmeye çağıran Scholz, son aylarda enerji tasarruf edildiği için gaz depolarının dolu olduğuna dikkati çekti ve “Bu (tasarruf etme), gelecek aylarda da önemli olacak. Bunun için size bugünden teşekkür etmek istiyorum” dedi.


Scholz, Almanya’nın iyi ve güvenli olmak için azimle ve hızla çalışan güçlü bir ülke olduğunu belirterek, “özellikle zor dönemde kenetlenen bir ülke olduklarını” dile getirdi.


Birlikteliğin en büyük değer olduğunu vurgulayan Scholz, “Geçen yıl girdiğimiz yola bağlı kalarak cesurca devam edelim. Her şeyden önce gelecek yıl da birlikte kalalım” çağırısında bulundu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yunan bakan manastırda bayıldı, başını sert çarptı30 Aralık 2022 Cuma 11:26
  • Priştine-Belgrat gerginliği düşüyor; Kosova, Sırbistan ile en büyük sınır kapısını yeniden açtı29 Aralık 2022 Perşembe 19:59
  • Paris’te Sen Nehri’nde tur ve gezi düzenleyen gemilerin çalışanları greve gitti29 Aralık 2022 Perşembe 19:16
  • Acil servise alınmayan kadının ölümü Fransa’da büyük tepki çekti29 Aralık 2022 Perşembe 13:45
  • Almanya, Rusya’nın petrol ihracatı yasağını önemsemedi28 Aralık 2022 Çarşamba 20:58
  • NATO’nun yüksek hazırlıklı kuvvetler komutası Almanya’ya geçiyor28 Aralık 2022 Çarşamba 19:23
  • Yunanistan’da 4,8 Büyüklüğünde Deprem28 Aralık 2022 Çarşamba 17:09
  • AP bağlantılı yolsuzluk soruşturmasında bir kişi yeniden gözaltında28 Aralık 2022 Çarşamba 13:36
  • Almanya’da cemevine çirkin saldırı28 Aralık 2022 Çarşamba 11:07
  • Avrupa'da savaş alarmı: Emir verildi28 Aralık 2022 Çarşamba 08:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti