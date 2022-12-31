Scholz’dan Yeni Yıl Mesajı: Enerji Tasarrufunu Sürdürelim ve Birlik Olalım

Scholz, bu akşam televizyonlarda yayımlanacak yeni yıl mesajında Ukrayna savaşına ve ülkede fiyatların artmasına işaret ederek, “Bu gece zor bir yıl bitiyor” dedi.



Bu yılın özetlerinde 24 Şubat’ta Rus füzelerinin Ukrayna’daki şehirleri vuran görüntülerinin eksik olmayacağını belirten Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Avrupa’nın ortasında emperyalist bir savaşı devam ettirdiğini söyledi.



Scholz, “Bu dönüm noktası, bizi ve ülkemizi de zor bir sıvandan geçiriyor” diye konuştu.



Birçok kişinin savaştan dolayı endişe duyduğuna işaret eden Scholz, herkesin günlük hayatta, süpermarkette alışveriş yaparken, benzin istasyonunda, elektrik ve gaz faturalarını öderken savaşın sonuçlarını hissettiğini anlattı.



Scholz, ancak 2022 yılının hikayesinin sadece savaş, acı ve endişeden ibaret olmadığını belirterek, planladığı gibi Putin’in Ukrayna’yı birkaç gün içinde alamadığını, aksine Ukraynalıların ülkelerini cesaretli bir şekilde savunduğunu, Avrupa Birliği (AB) ve NATO’nun hiç olmadığı kadar birlikte durduğunu, Rusya gaz musluklarını kapattığında Almanya’nın buna boyun eğmediğini kaydetti.



Avrupa Rus gazından bağımsız olacak



Almanya Başbakanı, ülkesinde yeni sıvılaştırılmış gaz terminallerinin açılacağını, böylelikle Almanya’nın ve Avrupa’nın Rus gazından bağımsız olacağını vurguladı.



Halkı enerji tasarrufunu sürdürmeye çağıran Scholz, son aylarda enerji tasarruf edildiği için gaz depolarının dolu olduğuna dikkati çekti ve “Bu (tasarruf etme), gelecek aylarda da önemli olacak. Bunun için size bugünden teşekkür etmek istiyorum” dedi.



Scholz, Almanya’nın iyi ve güvenli olmak için azimle ve hızla çalışan güçlü bir ülke olduğunu belirterek, “özellikle zor dönemde kenetlenen bir ülke olduklarını” dile getirdi.



Birlikteliğin en büyük değer olduğunu vurgulayan Scholz, “Geçen yıl girdiğimiz yola bağlı kalarak cesurca devam edelim. Her şeyden önce gelecek yıl da birlikte kalalım” çağırısında bulundu.