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Scholz’un zırhlı Mercedes’i hazır: 1.3 milyon euro değerinde

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Almanya’da hükümet kurma çalışmaları devam ederken başbakanlığın zırhlı Mercedes'i yenilendi. Başbakanlık ile Mercedes-Benz firması arasındaki anlaşma gereği, yeni zırhlı Mercedes S 680 Guard, başbakanlık binasındaki yerine park edildi.
Scholz’un zırhlı Mercedes’i hazır: 1.3 milyon euro değerinde

Almanya’da hükümet kurma çalışmaları devam ederken başbakanlığın zırhlı Mercedes'i yenilendi. Başbakanlık ile Mercedes-Benz firması arasındaki anlaşma gereği, yeni zırhlı Mercedes S 680 Guard, başbakanlık binasındaki yerine park edildi.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Olaf Scholz'un hükümet kurma çalışmaları başarı ile sonuçlanırsa, yeni başbakan olarak Scholz yeni aracı kullanacak.

SADECE 3 TANE MAKAM ARACI

Almanya'da başbakanlığın sadece üç zırhlı aracı bulunuyor. Bunlardan Mercedes S 600 yenilendi. Diğer ikisi ise Audi A 8 L Security ve BMW 760 Li High Security.

Diğer iki aracın da, kiralama sürelerinin bitmesinin ardından yenilenmesi bekleniyor. Almanya'da bakanların ise sadece birer tane makam aracı var. Yani kabinenin toplam lüks araç sayısı 30'u aşmıyor.

ÖZEL KORUMA SİSTEMİ

Yeni Mercedes S 680 Guard, özel bir koruma sistemi geliştirdi ve Almanya'daki satış fiyatı 547.400 Euro.

Türkiye'ye götürmek için yüzde 150 ithalat vergisi verilecek. Böylece fiyatı 1.375.000 Euro'ya çıkacak. Aracı, sadece üst düzey devlet görevlileri değil, şahıslar da satın alabiliyor.

Zırhlı araç, 4.2 ton ağırlığında ve azami hızı 190 kilometre. Ancak özel lastikler takılırsa 250 km'ye rahatlıkla çıkıyor. Yüksek balistik test seviyesini rahatlıkla geçmiş VR10 koruma sınıfındaki aracı, sadece normal silahlı saldırılara değil, bombalı, çeşitli patlayıcılı ve keskin nişancı tüfekli saldırılara karşı da zırhlı koruma sağlıyor.

BİR KAPISI 180 KİLO

S serisi özel çelikten, aramid elyaf ve zırhlı camdan yapılmış bir koruma kalkanına sahip ve sadece bir kapısının ağırlığı 180 kilo. Araçta ayrıca otomatik yangın söndürme ve temiz hava verme sistemi ile vurulduktan sonra bile sürüşe devam edecek özel lastikler bulunuyor.

Motoru ise Maybach V12. Bu 612 beygir gücüne sahip motor ile 830 newton metreye kadar hız üretiyor. Aracın elektrikli versiyonunu üretmek için de çalışmalar sürdürülüyor.

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