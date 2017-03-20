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Schulz yüzde 100’le genel başkan

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Schulz yüzde 100’le genel başkan
Martin Schulz Alman Sosyal Demokrat Partisi kongresinde genel başkanlığa ve başbakan adaylığına seçildi. Schulz genel başkanlık seçiminde oyların yüzde 100’ünü aldı.

İkinci Dünya Savaşı sonrası Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD) kongresinde ilk kez bir siyasetçi bu oranda oy alarak genel başkan oldu. 24 Eylül genel seçimlerinde Hrıstiyan Demokratların başbakan adayı Angela Merkel'e karşı yarışacak olan Schulz oylamayla ilgili olarak "Sanıyorum bu sonuç, başbakanlığı fethetme yolunda bir başlangıç” yorumunu yaptı.

Schulz genel başkanlığa adaylık konuşmasında adalet, saygı ve haysiyet kavramlarının seçim kampanyasının ana teması olacağını söyledi. Berlin'de 600 parti delegesi ve 2 binden fazla konuk önünde konuşan Martin Schulz ücrette daha fazla adalet, çocuk yuvasından üniversite eğitimine kadar harçsız eğitim ve günlük suçlara daha sert bir yaklaşım gibi vaatleri öne çıkartacağını söyledi.

SPD seçim programını haziran ayında kararlaştıracak. Çiçeği burnundaki Genel Başkan partisinden "sadece bugün değil, görevde kaldığı müddetçe” kendisine güvenmesini istedi.

Avrupa Parlamentosu eski Başkanı Martin Schulz, Sosyal Demokratların 24 Eylül'de yapılacak seçimlerde sandıktan birinci parti olarak çıkma hedefini de tekrarladı. Schulz Hrıstiyan Demokratlar, Yeşiller ve Sol Parti ile koalisyon olasılıkları üzerine ise herhangi bir açıklamada bulunmadı.

SPD eski Genel Başkanı Sigmar Gabriel ocak ayı sonunda ekonomi bakanlığından dışişleri bakanlığına geçmiş ve genel başkanlık görevinden de Schulz lehine çekilmişti. Martin Schulz'un Sosyal Demokratların başbakan adayı olmasıyla partinin oylarında da anketlere göre bir çıkış görüldü.

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