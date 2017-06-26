 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 99.639
  • Altın 139,944
  • Dolar 3,5032
  • Euro 3,9191
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 38 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKALefkoşa'da 2 araç ateşe verildi

Schulz’dan çağrı: Gazetecileri serbest bırakın

» »
Schulz’dan çağrı: Gazetecileri serbest bırakın
Almanya'da başbakanlık koltuğuna talip olan SDP'nin başbakan adayı, "Tutuklu gazetecileri serbest bırakın, mümkünse hemen" açıklamasını yaptı.

Almanya’da yaklaşan genel seçimler öncesinde Sosyal Demokrat Parti’nin seçim programı Dortmund’da oylandı. Kongrede konuşan partinin başbakan adayı Martin Schulz, Türkiye’yi de konuşmasına dahil etti.

Deutsche Welle Türkiye’deki habere göre Türkiye’deki tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması çağrısında bulunan Schulz, “Tutuklu gazetecileri serbest bırakın, mümkünse hemen” dedi. Habere göre konuşmasında Schulz, “Türkiye’de binlerce muhalife müdahale edilmesi, çok sayıda gazetecinin cezaevine konulması skandal” ifadesini kullandı.

Konuşmasında Başbakan Merkel’ı de eleştiren Schulz, Merkel’ın Mayıs ayında G7 Zirvesi’nin ardından Trump‘a yönelik olarak yaptığı, “Artık başkalarına güvenemeyiz” yönündeki açıklamasının somut olmadığını dile getirdi ve Trump’a karşı daha sert eleştireler yöneltmesi gerektiğini savundu.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İngiltere Başbakanı May'den Ramazan Bayramı mesajı25 Haziran 2017 Pazar 12:28
  • Londra'da 5 binada yangın tahliyesi24 Haziran 2017 Cumartesi 09:34
  • AB liderler zirvesi sona erdi24 Haziran 2017 Cumartesi 09:07
  • Yunanistan'da helikopter düştü: 2 ölü, 1 yaralı23 Haziran 2017 Cuma 15:44
  • Birleşik Krallık'ta yaklaşık 600 bin kişi gıda bankalarından besleniyor23 Haziran 2017 Cuma 12:45
  • Terörle sanal dünyada mücadele23 Haziran 2017 Cuma 09:56
  • AB iklim değişikliğiyle mücadelede öncü rol üstlenecek23 Haziran 2017 Cuma 09:53
  • İngiltere'de 5 yıl ve üzeri yaşayanlar “yerleşik statü” kazanacak23 Haziran 2017 Cuma 09:31
  • AB Rusya'ya yaptırımları 6 ay uzatıyor23 Haziran 2017 Cuma 09:27
  • Fransa'da kısa şort giyerek çalışmak isteyen otobüs şoförlerinden etekli protesto22 Haziran 2017 Perşembe 13:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti