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Schwarzenegger: Trump bana aşık

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Arnold Schwarzenegger ile Donald Trump "Eski dost düşman olmaz" sözünü haksız çıkarmakla meşgul. Son olarak Terminatör, ABD Başkanı ile kavgalarına şu izahatı getirdi: "Bana aşık, aslında ben olmak istiyor."
Schwarzenegger: Trump bana aşık

 

ABD kamuoyu Arnold Schwarzenegger ile Donald Trump'ın yıllardır kan davalı gibi kavga etmesini kanıksamışken, ilkinden merak gıdıklayan bir açıklama geldi.

Avusturya kökenli vücut geliştirme şampiyonluğundan Hollywood'un Terminatör'üne evrilmesini iki dönem Kaliforniya eyaleti valiliğiyle taçlandırmış 72 yaşındaki Schwarzenegger, Trump'ın saldırılarını, aslında kendisine aşık olması ve kendisinin yerinde olmak istemesiyle gerekçelendirdi. 

'Men's Health' dergisinin ekim sayısının kapak konusu olan Terminatör, "Trump bana aşık. İşin gerçeği böyle. Trump aslına bakarsan ben olmak istiyor" diyerek şu izahatı getirdi:

"Benden korktuğunu sanmıyorum. Ama eski günlerde birlikte güreş müsabakalarına gittiğimizde, vücutlu insanlara ve onların ringde etrafa sıçramalarına, bedensel beceri sergilemeye ve benzeri şeylere hayranlığını hatırlıyorum da, buna büyük hayranlığı vardı."

ABD'nin emlak kralı olmasının yanısıra televizyonların da reality şov yıldızı olan Trump, Kasım 2016'da ABD Başkanı seçilirken 'Çırak' programının sunuculuğunu Schwarzenegger'e devretmişti.

Ancak Trump'ın bitmeyen eleştirileri karşısında Terminatör, Ocak 2017'de "Hey, Donald, müthiş bir fikrim var. Niye işlerimizi değiş tokuş etmiyoruz? TV'yi sen al, ne de olsa reytinglerde öylesine uzmansın, ben de senin işini alayım da insanlar nihayet yeniden rahat uyuyabilsin" dediği klip paylaşmıştı. 

Ardından Trump'ın sürekli müdahil olarak yük oluşturması yüzünden 2016-17 sezonu bittiğinde şova geri dönmeyeceğini açıklayan Schwarzenegger'e, Mart 2017'de Trump'tan yanıt gecikmemişti:

"Çırak'tan gönüllü ayrılmıyor, benim yüzünden değil, rezil reytingleri yüzünden kovuldu. Büyük bir şov için üzücü son." 

Trump'ın fizik yapısıyla alay etmişliği bulunan Schwarzenegger, ABD Başkanı'nın başta BM'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesi olmak üzere siyasi kararlarını açık sözlülükle eleştiriyor. 

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