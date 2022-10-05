Scooby-Doo karakterinin cinsel yönelimi ilk kez açıklandı

Scooby-Doo ekibinden Velma Dinkley’nin cinsel kimliği hakkında uzun zamandır süren spekülasyonlardan sonra, son animasyon filmi “Trick or Treat Scooby-Doo”da lezbiyen yönelimi açık edildi.
Yeni filmden yayınlanan bir sahne, Velma’nın Coco Diablo adında yeni bir kadın karaktere yoğun bir ilgi duyduğu anları gösteriyor.
TWITTER’DA DESTEK GÖRDÜ
Söz konusu gelişme, Scooby-Doo filmlerinin senaristlerinden James Gunn’ın Velma’yı filmlerde “açıkça eşcinsel” olarak yazdığını açıklamasından iki yıl sonra gerçekleşti.
Velma’nın cinsel kimliği, karakterin lezbiyen olduğuna dair onlarca yıllık spekülasyondan sonra Twitter’daki hayranlarını da memnun etti. Birçok kullanıcı yayınlanan kısa videoya coşkulu tweet’ler atarak desteklerini gösterdiler.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.