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Scooby-Doo’nun meşhur karavanında bir gece geçirmek 20 dolar

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Scooby-Dooby-Doo karavanı; filmin vizyona girişinin 20. yılını kutlamak için kiraya veriliyor. Filmin hayranları bu ikonik karavanda 20 dolar ödeyerek bir gece kalabilecekler.
Scooby-Doo’nun meşhur karavanında bir gece geçirmek 20 dolar

Daha önce Çığlık filmi ve Friends dizisi için de Airbnb ile ortak yapılan çalışmada sinema ve televizyon dünyasının ikonik evleri hayranlarının ulaşabileceği bir hale getirilmişti. Şimdi de Scooby-Doo filminin ikonik karavanı kiralanıyor.

Scooby-Doo filmlerinde Shaggy’yi canlandıran oyuncu Matthew Lillard karavanı tanıtıyor.

Minibüs, CD çalar gibi 2000’li yıllardan aksesuarlarla tasarlanmış. Ayrıca misafirler, Scooby-Doo maceralarından bazı sahne arkası anekdotları paylaşacak olan Lillard tarafından sanal olarak karşılanıyor. Bu deneyim aynı zamanda sosisli sandviç ve patlıcanlı burger gibi Shaggy ve Scooby’nin en sevdiği yiyeceklerden oluşan bir akşam yemeğini de içeriyor.

Lillard, “2002’deki uyarlamada Shaggy’i canlandırıyorum ve o zamandan beri benim bir parçam oldu. Konukları çetemizin evinde ağırlamak ve onlara asla unutamayacakları bir yaz tatili vermek için sabırsızlanıyorum… Canavarlar dahil değil!” diyor.

Rezervasyonlar 16 Haziran Perşembe günü açılıyor. 24 Haziran, 25 Haziran ve 26 Haziran olmak üzere üç tek gecelik seçenek sunuluyor.

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