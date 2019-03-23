  • BIST 99.835
  • Altın 243,334
  • Dolar 5,7445
  • Euro 6,4830
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

SDG: Sözde halifeliğin toptan yok edildiğini ve IŞİD’in yenildiğini ilan ediyoruz

» »
Kürt güçleri, IŞİD'in son cephesi Bağuz'a SDG bayrağı dikti
SDG: Sözde halifeliğin toptan yok edildiğini ve IŞİD’in yenildiğini ilan ediyoruz

ABD destekli Kürt güçleri, Suriye’de IŞİD’in elindeki son cep olan Bağuz’un geri alındığını duyurdu. Ülkenin doğusundaki son IŞİD cephesinin geri alınması, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından “Halifeliğin ölümü” olarak nitelendirildi.

AFP’nin haberine göre, sözcü Mustafa Bali, “Suriye Demokratik Güçleri, sözde halifeliğin tamamen yenildiğini ve IŞİD’in alansal yenilgisinin yüzde 100’e ulaştığını duyurur” açıklamasında bulundu. ABD liderliğindeki IŞİ karşıtı koalisyonun da havadan destek verdiği operasyon sonrasında SDG’liler, zaferlerini kutlamak için Bağuz’a bayraklarını da dikti.

SDG, IŞİD’i Bağuz’da 2.5 kilometrekareden küçük bir alanda sıkıştırmıştı. Çoğunluğu yabancı, az sayıda IŞİD’li teslim olmayı reddetmiş ve sonuna kadar savaşmıştı. Çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu bilinmeyen sayıda IŞİD iştiraklı kişi ise son haftalarda Baguz’u boşaltmıştı. SDG, yapılan sürekli askeri operasyonlar sebebiyle her gün küçülen bu alandan 60 binden fazla sivilin çıkması karşısında ‘şaşkınlık’ yaşadıklarını açıklamıştı.

Öte yandan SDG öncesinde Beyaz Saray da IŞİD’in yenilmesine dair benzer bir açıklamada bulunmuştu. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, başkanlık uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ın Savunma Bakanı Patrick Shanahantarafından IŞİD’in yüzde 100 yenildiği konusunda bilgilendirildiğini söylemişti. Trump da, gazetecilere terör örgütü kontrolünde toprak kalmadığını gösteren bir Irak ve Suriye haritası göstermişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise perşembe günü Kudüs’te yaptığı açıklamada, IŞİD karşıtı koalisyonun Suriye’de ‘inanılmaz’ sonuçlar elde ettiğini söylemiş, “Ancak radikal İslami terörün yarattığı tehdit sürüyor” diye eklemişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fotoğrafta bakın bakalım kimler yok: İsrail'de Doğu Akdeniz doğalgazı zirvesi21 Mart 2019 Perşembe 12:27
  • Nevruz nedir, neden kutlanıyor?21 Mart 2019 Perşembe 12:24
  • Çek model Tereza Hluskova karar sonrası gözyaşlarını tutamadı (İdam istemiyle yargılandı)21 Mart 2019 Perşembe 12:23
  • Gökyüzündeki gizemli ‘delik’ BAE sakinlerini korkuttu (Video)20 Mart 2019 Çarşamba 10:49
  • Yeni Zelanda'daki cami saldırısı sonrası IŞİD'den intikam tehdidi19 Mart 2019 Salı 14:42
  • Taliban 58 Afgan askerini esir aldı19 Mart 2019 Salı 12:48
  • Filistinli gazeteci Washington'da Gazze'yi anlattı19 Mart 2019 Salı 09:55
  • İran Türkiye'nin PKK'ya ortak operasyon açıklamasını yalanladı18 Mart 2019 Pazartesi 22:02
  • IŞİD'den, teslim olan üyelerine bombalı saldırı16 Mart 2019 Cumartesi 18:20
  • Cuma hutbesinde, İsrail'le son dönemde yakınlaşma yoluna giden Arap ülkelerine uyarıda bulunuldu15 Mart 2019 Cuma 16:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti