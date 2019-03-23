SDG: Sözde halifeliğin toptan yok edildiğini ve IŞİD’in yenildiğini ilan ediyoruz

ABD destekli Kürt güçleri, Suriye’de IŞİD’in elindeki son cep olan Bağuz’un geri alındığını duyurdu. Ülkenin doğusundaki son IŞİD cephesinin geri alınması, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından “Halifeliğin ölümü” olarak nitelendirildi.

AFP’nin haberine göre, sözcü Mustafa Bali, “Suriye Demokratik Güçleri, sözde halifeliğin tamamen yenildiğini ve IŞİD’in alansal yenilgisinin yüzde 100’e ulaştığını duyurur” açıklamasında bulundu. ABD liderliğindeki IŞİ karşıtı koalisyonun da havadan destek verdiği operasyon sonrasında SDG’liler, zaferlerini kutlamak için Bağuz’a bayraklarını da dikti.

SDG, IŞİD’i Bağuz’da 2.5 kilometrekareden küçük bir alanda sıkıştırmıştı. Çoğunluğu yabancı, az sayıda IŞİD’li teslim olmayı reddetmiş ve sonuna kadar savaşmıştı. Çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu bilinmeyen sayıda IŞİD iştiraklı kişi ise son haftalarda Baguz’u boşaltmıştı. SDG, yapılan sürekli askeri operasyonlar sebebiyle her gün küçülen bu alandan 60 binden fazla sivilin çıkması karşısında ‘şaşkınlık’ yaşadıklarını açıklamıştı.

Öte yandan SDG öncesinde Beyaz Saray da IŞİD’in yenilmesine dair benzer bir açıklamada bulunmuştu. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, başkanlık uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ın Savunma Bakanı Patrick Shanahantarafından IŞİD’in yüzde 100 yenildiği konusunda bilgilendirildiğini söylemişti. Trump da, gazetecilere terör örgütü kontrolünde toprak kalmadığını gösteren bir Irak ve Suriye haritası göstermişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise perşembe günü Kudüs’te yaptığı açıklamada, IŞİD karşıtı koalisyonun Suriye’de ‘inanılmaz’ sonuçlar elde ettiğini söylemiş, “Ancak radikal İslami terörün yarattığı tehdit sürüyor” diye eklemişti.