 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.947
  • Altın 146,010
  • Dolar 3,6292
  • Euro 3,8822
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAOya Göz'ün cezası belirlendi!

SDP: “değişim zamanı geldi”

» »
SDP: “değişim zamanı geldi”
Sosyal Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Tözün Tunalı, geleceğin KKTC’sini kurmak için ülkede artık değişim zamanının geldiğini belirterek halkı değişim için her türlü adımı atmaya çağırdı.

Değişimi ancak halkın yapabileceğini kaydeden Tunalı, “Uyan KKTC halkı, memleket elden gidiyor” dedi.

SDP Genel Başkanı Tözün Tunalı yazılı açıklamasında, sorunların çözümü ve istikrar için değişim çağrısı yaptı. Halkın, menfaate dayalı düzenin devamına izin vermemesini isteyen Tunalı, iktidarları, ülke sorunlarını çözmek yerine bireysel menfaatleri öne çıkaracak politikalar yürütmekle eleştirdi.

“Kamu yönetimi başta olmak üzere çöken bir Devlet yapısı olmasına rağmen hiçbir önlem alınamıyor. Çünkü kamu partilerin merkezi haline getirilmiştir” değerlendirmesi yapan Tunalı, UBP, DP ve CTP dönemi iktidarlarının ülke için kayıp yıllar olduğunu savundu.

Tunalı, hapsedilmiş bir ülke, ürettiğini satamayan, verimsiz bir kamu düzeni, çöken bir ekonomi ve halk istemediklerini kaydederek göç eden gençlerin geri dönmesi için hiçbir adım atılmadığını belirtti.

Türkiye yatırımlarının projelendirilmemesinden dolayı yüz binlerce liranın geri gönderildiğini, çiftçi ve hayvancılar için yeterli proje yapılmadığını, özel sektörün önünün açılmadığını kaydeden Tözün Tunalı, “TC Elçisinin dünkü açıklamasından sonra hükümetin ve belediyelerin tümünün istifa etmesi gerekirdi” iddiasında bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Özgürgün: "Daha yapacak çok işi vardı"01 Nisan 2017 Cumartesi 13:48
  • Sosyalist Enternasyonal’in çalışmalarına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu01 Nisan 2017 Cumartesi 13:32
  • "Hiç bir imtiyaz veya ek izin verilmemiştir"01 Nisan 2017 Cumartesi 13:12
  • Bakan açıkladı: Gannavuri serbest oluyor!01 Nisan 2017 Cumartesi 12:56
  • Dürüst: “KKTC’nin gelişmesi ve ilerlemesi için uğraş vermeye devam edeceğiz”01 Nisan 2017 Cumartesi 11:47
  • Çatalköy'deki kurşunlama olayıyla ilgili iki kişi tutuklandı01 Nisan 2017 Cumartesi 11:44
  • Su Dairesi: Tedbirsiz Kazı Yapılıyor!01 Nisan 2017 Cumartesi 10:46
  • Benzine indirim geldi: İşte yeni fiyatlar!31 Mart 2017 Cuma 17:41
  • “Bizim sistemimizde yürütme yetkisi hükümetindir"31 Mart 2017 Cuma 17:07
  • Siber KKTC’de bulunan İzmir İş Kadınları Derneği heyetini kabul etti31 Mart 2017 Cuma 16:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti