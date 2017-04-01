SDP: “değişim zamanı geldi”

Sosyal Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Tözün Tunalı, geleceğin KKTC’sini kurmak için ülkede artık değişim zamanının geldiğini belirterek halkı değişim için her türlü adımı atmaya çağırdı.

Değişimi ancak halkın yapabileceğini kaydeden Tunalı, “Uyan KKTC halkı, memleket elden gidiyor” dedi.

SDP Genel Başkanı Tözün Tunalı yazılı açıklamasında, sorunların çözümü ve istikrar için değişim çağrısı yaptı. Halkın, menfaate dayalı düzenin devamına izin vermemesini isteyen Tunalı, iktidarları, ülke sorunlarını çözmek yerine bireysel menfaatleri öne çıkaracak politikalar yürütmekle eleştirdi.

“Kamu yönetimi başta olmak üzere çöken bir Devlet yapısı olmasına rağmen hiçbir önlem alınamıyor. Çünkü kamu partilerin merkezi haline getirilmiştir” değerlendirmesi yapan Tunalı, UBP, DP ve CTP dönemi iktidarlarının ülke için kayıp yıllar olduğunu savundu.

Tunalı, hapsedilmiş bir ülke, ürettiğini satamayan, verimsiz bir kamu düzeni, çöken bir ekonomi ve halk istemediklerini kaydederek göç eden gençlerin geri dönmesi için hiçbir adım atılmadığını belirtti.

Türkiye yatırımlarının projelendirilmemesinden dolayı yüz binlerce liranın geri gönderildiğini, çiftçi ve hayvancılar için yeterli proje yapılmadığını, özel sektörün önünün açılmadığını kaydeden Tözün Tunalı, “TC Elçisinin dünkü açıklamasından sonra hükümetin ve belediyelerin tümünün istifa etmesi gerekirdi” iddiasında bulundu.