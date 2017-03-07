SDP: “devletten kiralanan araziler el değiştirmesin”

Sosyal Demokrat Parti (SDP), devletten kiralanan arazilerin başka kişilere devredilerek milyonlarca lira kazanç elde edildiğini ileri sürerek, bunun önüne geçilmesi gerektiğini ifade etti.

SDP Genel Başkanı Tözün Tunalı yaptığı yazılı açıklamada, Vakıflar’a ait birçok arazinin hatırı sayılır kişilere kiralandığı, bu kişilerin de 10 yıldan fazla süredir kira bedellerini ödemediği yönünde ihbarlar aldıklarını kaydetti.

Tunalı, “Ayrıca yine bu kişilerin Vakıflar’dan kiraladıkları önemli arazileri Türkiye’den gelen yatırımcılara milyon dolarlar karşılığında satmaları da artık dikkat çekecek boyuta gelmiştir. Vakıf arazilerinin KKTC halkının olduğunu unutan yönetim kurulu partizanca uygulamalarına korkmadan devam ediyor. Vakıflar İdaresi Müdürü’nün bu konuda direterek karşı çıkmasını dikkate dahi almayan bir yönetim kurulu vardır. Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu, bugüne kadar kime ne verdiğini çıksın ve KKTC kamuoyuna açıklasın” dedi.

Tözün Tunalı, son 10 yıl içerisinde yabancıların, KKTC vatandaşı belli kişiler adına KKTC’nin her yerinden büyük araziler satın aldıklarını ileri sürerek, hükümetin bunu görmezden geldiğini iddia etti.

Tunalı, gerçek yatırımcılara kiralanan araziler üzerine yatırım yapılmaması halinde bu arazilerin devlet tarafından geri alınması, kiralanan arazilerin başka birine devredilememesi, devletin topraklarını korumak için yasa çıkarılması gerektiğini kaydetti.