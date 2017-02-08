SDP, KTHY ile ilgili rapora güvenmediğini bildirdi

Sosyal Demokrat Parti (SDP), Meclis Araştırma Komitesi tarafından Genel Kurul’a sunulan Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY) raporuna güvenmediğini bildirdi.

SDP Geenl Başkanı Tözün Tunalı, KTHY dosyasını inceleyen kişiler ile şaibe altında kalan kişilerin aynı pratiden olduğunu ileri sürerek, söz konusu soruşturma raporunda yanlı karar üretildiğini, konuyu bağımsız mahkemelerin ele alması gerektiğini kaydetti.

Tunalı, “KTHY raporunda ciğeri kediye astılar” başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada, KTHY’yi batıran zihniyetlerin raporu hazırladığını iddia etti.

Afet Özcafer’in vekil olduğu dönemde hazırlanan bir KTHY dosyası olduğunu ifade eden Tunalı, o dönemde takdir toplayan bu dosyanın kayıp olduğunu, eğer elinde varsa Özcafer’in bu dosyayı Meclis’e teslim etmesi gerektiğini vurguladı.

Tunalı, “Bu Komite kendi yandışını yargılayabilir mi? Mahkemeye verebilir mi? Elbette veremez. Suçlu CTP yönetimini gösterecek bir şekilde dosya hazırlanıp sunulmuş ve işte suçlu Derya’dır denilmek isteniyor. Belki Derya da suçludur. Fakat KTHY’de görev yapan ve adı soruşturmaya tabi tutulan diğer kişilerde suçlu pozisyonundadır” iddiasında bulundu.