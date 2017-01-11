SDP, Mecliste temsil edilmeyen partilerin Cenevrede olmamasını eleştirdi

Sosyal Demokrat Parti(SDP), Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakereler konusunda yeterince bilgi verilmediğinden dolayı halkın kızgın olduğunu savundu.

SDP Başkanı Tözün Tunalı yaptığı yazılı açıklamada, halkın görüşmeler konusunda “umutsuz ve bilgilendirilmeme konusunda oldukça kızgın olduğunu”, Beyarmudu’nda yapılan köy toplantısında bölge halkının belirsizliklerin devam etmesinden dolayı Cumhurbaşkanlığına oldukça kızgın olduğunu gözlemlediğini söyledi.

MECİSTE TEMSİL EDİLMEYEN PARTİLERİN CENEVREDE OLMAMASINI ELEŞTİRDİ

Cenevre’ye görüşmeler nedeniyle Cumhuriyet Meclisi’nde temsilci bulundurmayan partilerden temsilcilerin götürülmemesini “kabul edilebilir bir hareket olarak” görmediklerini belirten Tunalı, “Meclis dışındaki partiler de bu memleketi temsil etmektedir.Binlerce üyesi olan bu partilerin de Cenevre’de yerini alması gerekirdi” dedi.

Cenevre’deki görüşmelerde son noktayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ile Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras’ın koyacağını iddia eden Tunalı, esas sorunun adanın güney denizinin altında keşfedilen hidrokarbon yatakları olduğunu da ileri sürdü.

Tunalı, “Kıbrıs’taki her iki toplumun kaderi Türkiye ve Yunanistan’ın elindedir.Ne kadar umut taşırsak taşıyalım çözümün kilidi ya kırılacak ya da açılacak ve bu büyük sorun sonuçlanmış olacak” dedi.

Tunalı ayrıca, Parti olarak Türkiye’nin garantörlüğünün devam edeceği bir anlaşmaya destek vereceklerini söyledi.