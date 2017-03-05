 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.722
  • Altın 147,435
  • Dolar 3,7202
  • Euro 3,9313
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKACumhuriyet binasının önünde silah sesleri!

SDP:” tarım sektöründe kullanılan kimyasallarla ilgili radikal kararlar alınmalı”

» »
SDP:” tarım sektöründe kullanılan kimyasallarla ilgili radikal kararlar alınmalı”
SDP Genel Başkanı Tözün Tunalı, halkın temiz ve güvenilir ürünleri tüketmesini sağlamak için tarım sektöründe kullanılan kimyasal ilaçlarla ilgili radikal kararlar alınması gerektiğini belirtti.

SDP Genel Başkanı Tunalı yaptığı yazılı açıklamada, göz göre göre ilaçlı ürünlerin gerek marketlerde gerekse açık pazarlarda satılmaya devam edildiğini öne sürdü.

Tunalı, Hal Yasası’nın ivedi olarak Meclis’ten geçirilmesi gerektiğini kaydederek, ürün denetiminin önemine işaret etti.

Tunalı, Tarım Bakanlığı’nın üreticiyle işbirliği içerisinde çalışması gerektiğini, tarla veya seralardaki ilaçlamaların mutlaka ziraat mühendisleri denetim ve kontrolünde yapılması gerektiğini ifade etti.

Tunalı, sırf pahalıya satmak amacıyla ürünlerin erken hasat edilip soğuk hava depolarında bekletildiğini, ancak bunların ilaçlama denetimlerinin yapılmadığını iddia ederek,  soğuk hava depolarının denetim altına alınması gerektiğinin altını çizdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Erhürman Çatalköy’de konuştu: “Hükümet miadını doldurdu”04 Mart 2017 Cumartesi 13:17
  • KTOEÖS zamlara ve alım gücündeki düşüşe dikkat çekti…04 Mart 2017 Cumartesi 12:12
  • Yakın Doğu Bulvar'ında kaza04 Mart 2017 Cumartesi 11:02
  • Beyarmudu geçiş kapısında bakım çalışması yapıldı04 Mart 2017 Cumartesi 10:54
  • TMT Mücahitler Derneği, Akıncı’yı KKTC’yi tanıtma yönünde adım atmaya davet etti04 Mart 2017 Cumartesi 10:18
  • Lefkoşada hırsızlık: 1 kişi tutuklandı04 Mart 2017 Cumartesi 09:38
  • Uyuşturucu madde tasarrufu 2 kişi tutuklandı04 Mart 2017 Cumartesi 09:33
  • 3. Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması başladı04 Mart 2017 Cumartesi 09:04
  • Devlet Laboratuvarı’ndaki yangın04 Mart 2017 Cumartesi 08:53
  • Bu bölgelere elektrik enerjisi verilemeyecek03 Mart 2017 Cuma 16:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti