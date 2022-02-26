  • BIST 1.952,40
  • Altın 838.515
  • Dolar 13.7124
  • Euro 15.5323
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKATurizm Bakanlığı Ocak 2022 verilerini açıkladı

Sean Penn, Savaşın Belgeseli İçin Uakrayna’da

» »
Sean Penn, Savaşın Belgeseli İçin Uakrayna’da
Sean Penn, Savaşın Belgeseli İçin Uakrayna’da

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ikinci gününde. Avrupa Birliği ve ABD, Rusya’ya karşı ek yaptırımları duyururken, gözler Rusya’nın saldırıyı ne kadar sürdüreceğinde.

 

 

61 yaşındaki oyuncu Penn’in de tüm dünyanın dikkatle izlediği bölgeye giderek belgesel çekmek için çalıştığı bildirildi.

Geçen yıldan bu yana bir belgesel çekmek için sık sık Ukrayna’ya giden Penn’in, Rusya’nın saldırısının başlamasından birkaç gün önce Kiev’e gittiği belirtildi.

Dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin basın toplantısını izlerken görülen Penn, belgeselle ilgili insanlarla görüştü.

 

Ukraynalı yetkililer, ABD’li oyuncunun ‘tüm dünyanın Rusya’nın yaptıklarından haberdar olabilmesi için’ Kiev’e geldiğini söyledi. Açıklamada ”Ülkemiz böylesine bir cesaret ve dürüstlük davranışı için ona minnettar” dendi.

Siyasi kariyerine başlamadan önce kendisi de profesyonel bir oyuncu olan Zelenski, Instagram hikayesinde Penn’le görüşmesinin videosunu paylaştı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kiev dışındaki çatışmalar şiddetlendi: 'Kent savaşa hazırlanıyor'25 Şubat 2022 Cuma 17:18
  • Rusya: Ukrayna'da 118 askeri altyapı tesisi imha edildi25 Şubat 2022 Cuma 15:01
  • Rusya karşı hamle hazırlığında: Batı’nın zayıf noktalarını biliyoruz, hazırlığımızı yaptık25 Şubat 2022 Cuma 14:27
  • Lavrov: 'Batı Kiev rejimi tarafından işlenen savaş suçlarına göz yumdu'25 Şubat 2022 Cuma 14:07
  • Harkiv'den bomba sesleri yükseliyor25 Şubat 2022 Cuma 13:52
  • İtalya Başbakanı: Zelenskiy'e ulaşamadım25 Şubat 2022 Cuma 13:27
  • Rusya ordusunun gizli fırınları: Savaşın can yakan boyutunu gizlemek için…25 Şubat 2022 Cuma 13:11
  • Fransa’dan acı itiraf: Kimse Rusya’ya savaş açmak istemiyor25 Şubat 2022 Cuma 13:08
  • Ukrayna ordusu: Tüm askerlere ihtiyacımız var, yaş sınırlaması yok25 Şubat 2022 Cuma 12:41
  • 'Ukrayna Rostov'u vurdu' iddiası25 Şubat 2022 Cuma 12:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti