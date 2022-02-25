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Sean Penn, savaşın belgeseli için Ukrayna’da

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Sean Penn, savaşın belgeseli için Ukrayna’da
Sean Penn, savaşın belgeseli için Ukrayna’da

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ikinci gününde. Avrupa Birliği ve ABD, Rusya’ya karşı ek yaptırımları duyururken, gözler Rusya’nın saldırıyı ne kadar sürdüreceğinde.

61 yaşındaki oyuncu Penn’in de tüm dünyanın dikkatle izlediği bölgeye giderek belgesel çekmek için çalıştığı bildirildi.

Geçen yıldan bu yana bir belgesel çekmek için sık sık Ukrayna’ya giden Penn’in, Rusya’nın saldırısının başlamasından birkaç gün önce Kiev’e gittiği belirtildi.

Dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin basın toplantısını izlerken görülen Penn, belgeselle ilgili insanlarla görüştü.

Ukraynalı yetkililer, ABD’li oyuncunun ‘tüm dünyanın Rusya’nın yaptıklarından haberdar olabilmesi için’ Kiev’e geldiğini söyledi. Açıklamada ”Ülkemiz böylesine bir cesaret ve dürüstlük davranışı için ona minnettar” dendi.

Siyasi kariyerine başlamadan önce kendisi de profesyonel bir oyuncu olan Zelenski, Instagram hikayesinde Penn’le görüşmesinin videosunu paylaştı.

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