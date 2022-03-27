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Sean Penn: Zelenski törende konuşturulmazsa aldığım Oscar'ları herkesin önünde eriteceğim

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Sean Penn: Zelenski törende konuşturulmazsa aldığım Oscar'ları herkesin önünde eriteceğim
Sean Penn: Zelenski törende konuşturulmazsa aldığım Oscar'ları herkesin önünde eriteceğim

Amerikalı aktör Sean Penn, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin bu yılki Oscar Ödülleri töreninde konuşturulmaması halinde törenin boykot edilmesi gerektiğini söyleyerek, bugüne kadar aldığı Oscar ödüllerini herkesin önünde eriteceğini belirtti.

Amerikalı aktör Sean Penn, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski bu yılki Oscar Ödülleri töreninde konuşturulmazsa prestijli etkinliğin boykot edilmesi gerektiğini söyledi. 

Türkiye'de 28 Mart'ın ilk saatlerinde, 03.00'te canlı yayımlanacak gösteride sunucu olarak yer alacak komedyen Amy Schumer de yakın zamanda Zelenski'nin konuşmasını istediğini ancak bunun organizatörler tarafından reddedildiğini söylemişti.

"Zelenski konuşturulmazsa büyük hayal kırıklığına uğrayacağım"

Rusya'nın Ukrayna istilası hakkında belgesel çeken, Polonya ve Romanya'daki Ukraynalı mültecilere insani yardım sağlamak için çalışan Penn, eğer Zelenski katılmazsa büyük hayal kırıklığına uğrayacağını ve bugüne kadar aldığı Oscar ödüllerini herkesin önünde eriteceğini dile getirdi. 

Penn, 2003 yapımı Gizemli Nehir (Mystic River) ve 2008 tarihli Milk'le En İyi Erkek Oyuncu Oscar Ödülü'nü kazanmıştı. 

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