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Sebebi belli olmayan yangın mutfağı kullanılmaz hale getirdi

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Sebebi belli olmayan yangın mutfağı kullanılmaz hale getirdi
Sebebi belli olmayan yangın mutfağı kullanılmaz hale getirdi

20.03.2019 tarihinde, saat 10:10 sıralarında, Girne’de Ahmet Kel İbrahim Sokak üzerinde bulunan Osman MURABIK’a ait ikametgâhın mutfak kısmında henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı  yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Çıkan yangın sonucu ikametgâhın mutfak dolapları, tavanı ve çatısı yanarak, diğer odalar ise islenerek zarar gördü.

Polisten yapılan açıklamaya göre soruşturma devam ediyor.

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