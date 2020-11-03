Çin'in Shuozhou şehrinde yaşanan olayda vicdansız koca yere yatırdığı karısını tekme ve yumruklar ile dövmeye başladı. Çevrede toplanan insanlar adama müdahale etmek yerine korkunç olaya seyirci kaldı.

Çin'de elektrikli scooter ile giden bir yaya, kaldırımda yürüyen karı-kocaya çarptı. Yayanın çarpmasından sonra çift arasında tartışma çıktı. Kendini kaybeden adam karısını yol ortasında döverek öldürdü.